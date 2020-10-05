banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
9 yıl hapsi isteniyor
9 yıl hapsi isteniyor
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?

Reis Bakliyat Köyünde Hasat Etkinliği

Bakliyat köyü; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi için Reis Gıda’nın 2020 Mayıs ayında ekilişini yaptığı projesidir.

İş Dünyası 05.10.2020, 16:10
2
Reis Bakliyat Köyünde Hasat Etkinliği

Kadın üreticiler ile gerçekleştirilen Reis Bakliyat Köyü projesi kapsamında Bolu Çamyayla Köyü ve Demirciler Köyü’nde 60 dönümlük bir arazide, atalarımızın yıllardır ekip biçtiği, toprağın azot ihtiyacını karşılayıp toprağı verimli kılan baklagillerden, Bombay, Çivril, Battal, Dermason, Şeker ve Barbunya fasulye çeşitleri hasadı tamamlandı. Bolu İl Tarım Müdürü Sayın İzzet Murat ve ekibine, kadın üreticilerimize gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Toprağı Emekleriyle Bereketlendiren Eller

Bakliyat Köyü’nün amacı Reis’in bilgi ve iş gücünü, çiftçilerimizin tecrübe ve emeği ile buluşturarak çiftçimizin ticari kaygısı olmadan ekilişini yaptığımız yerli ve yerel tohumların mahsullerini hasat etmenin gururunu yaşadık.

Samsun’un Bafra ilçesinde 430 dönümlük arazi üzerinde ekilişini yaptığımız Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan 3 çeşit çeltik tohumun hasadı bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. 

Anadolu’nun bereketli topraklarını ve yerli tohumlarını sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gelecek nesillere taşınmasında sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

39 yıldır gıda sektöründe yer alan Reis ailesi olarak çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artırılması adına girişimde bulunuyoruz. Köyden kente göçü önlemek için gelir kaynaklarını iyileştirerek, istihdam yaratarak gelirlerin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımıza yerli tohumlardan doğal şartlarda üretilen kendine ait kokusu ve lezzeti olan bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve geleneksel sofra kültürümüzün korunmasını amaçlıyoruz.

Geleneksel mutfak kültürümüze uygun yerli ve milli ürünlerimiz ile markamıza değer oluşturarak yerli üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Proje kapsamında üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz tohum çeşitliliği tespiti çalışmalarımızı da beraberinde devam ettiriyoruz. İnovatif çalışmalar ile “Reis Bakliyat Köyü” projemizin coğrafyasını genişleterek farklı illere de taşıyacağız.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2