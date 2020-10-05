Reis Bakliyat Köyünde Hasat Etkinliği

Kadın üreticiler ile gerçekleştirilen Reis Bakliyat Köyü projesi kapsamında Bolu Çamyayla Köyü ve Demirciler Köyü’nde 60 dönümlük bir arazide, atalarımızın yıllardır ekip biçtiği, toprağın azot ihtiyacını karşılayıp toprağı verimli kılan baklagillerden, Bombay, Çivril, Battal, Dermason, Şeker ve Barbunya fasulye çeşitleri hasadı tamamlandı. Bolu İl Tarım Müdürü Sayın İzzet Murat ve ekibine, kadın üreticilerimize gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Toprağı Emekleriyle Bereketlendiren Eller

Bakliyat Köyü’nün amacı Reis’in bilgi ve iş gücünü, çiftçilerimizin tecrübe ve emeği ile buluşturarak çiftçimizin ticari kaygısı olmadan ekilişini yaptığımız yerli ve yerel tohumların mahsullerini hasat etmenin gururunu yaşadık.

Samsun’un Bafra ilçesinde 430 dönümlük arazi üzerinde ekilişini yaptığımız Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan 3 çeşit çeltik tohumun hasadı bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Anadolu’nun bereketli topraklarını ve yerli tohumlarını sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gelecek nesillere taşınmasında sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

39 yıldır gıda sektöründe yer alan Reis ailesi olarak çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artırılması adına girişimde bulunuyoruz. Köyden kente göçü önlemek için gelir kaynaklarını iyileştirerek, istihdam yaratarak gelirlerin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımıza yerli tohumlardan doğal şartlarda üretilen kendine ait kokusu ve lezzeti olan bitkisel ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve geleneksel sofra kültürümüzün korunmasını amaçlıyoruz.

Geleneksel mutfak kültürümüze uygun yerli ve milli ürünlerimiz ile markamıza değer oluşturarak yerli üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Proje kapsamında üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz tohum çeşitliliği tespiti çalışmalarımızı da beraberinde devam ettiriyoruz. İnovatif çalışmalar ile “Reis Bakliyat Köyü” projemizin coğrafyasını genişleterek farklı illere de taşıyacağız.