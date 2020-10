Red Dot Tasarım Ödülü üst üste ikinci kez Roca’ya!

Tasarım ve inovasyon açısından küresel bir referans noktası olan Red Dot Tasarım Yarışması’nda Product Design 2020 kategorisinde ödülü Roca’nın Infinity koleksiyonu aldı. Banyo alanlarına sadelik ve işlevsellik getirerek farklı bir yaklaşım öneren koleksiyon, Roca markası ile ilk Red Dot'unu alan prestijli mimar Fernanda Marques ile işbirliği sonucu geliştirildi. Roca’nın Infinity lavabo koleksiyonu geçtiğimiz yıl da Expo Revestir 2019 tarafından "Best In Show" fuarında en iyi ürün ödülünü almıştı.

Red Dot Tasarım yarışmasında toplam 6.500 katılımcı arasından en iyi tasarım olarak seçilen Infinity koleksiyonu, Brezilya’nın en prestijli mimarlık ofislerinden birinin kurucusu olan Mimar Fernanda Marques’in multi disiplinler yaklaşımını kullanarak sade, çağdaş ve entegre bir tasarım anlayışının sonucu.

Roca’nın kaliteli tasarıma olan tarihi bağlılığı aldığı ödüller ile onaylandı

Roca, 2019'da aldığı üç ödülden sonra üst üste 2 yıl ödül aldığı Red Dot Tasarım Ödüller’inde toplam 4 ödüle layık görüldü.

• Red Dot Ödülü: Ruy Ohtake tarafından tasarlanan lavabo koleksiyonu ile Best of The Best

• Red Dot Ödülü: Profesyoneller arasında mimari ve tasarım trendi yayma platformunu başlatan “farklı bir bakış açısı olan rocagallery.com” kampanyasıyla Red Dot Award - Brands & Communication Design 2019 (reklam - imaj kampanyaları)

• Red Dot Ödülü – Markalar ve İletişim Tasarımı 2019 (reklam – görüntü kampanyaları) kampanyası ile “rocagallery.com - ” farklı bir bakış açısı".

Mimari ve tasarım trendlerini profesyoneller arasında yaymak için başlatılan platform.

• Red Dot Ödülü: Uluslararası Roca One Day Design Challenge yarışmasının organizasyonu için Markalar ve İletişim Tasarımı 2019 (mekansal iletişim - etkinlik tasarımı)

Bu uluslararası ödüller Roca'nın kalite tasarımına olan tarihi bağlılığını takdir ederken markanın her alanda farklı bir değerinin de altını çiziyor. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi ve iletişim çalışmalarının yaratıcılığı ile banyo alanında evrime katkıda bulunmayı hedefleyen Roca yenilikçi çözümleri ile ürün geliştirme alanında yaratıcılıkları ile dünyaca ünlü mimar ve tasarımcılar ile işbirlikleri yapıyor. Giorgetto Giugiaro's, David Chipperfield, Gabriele & Oscar Buratti, Schmidt & Lackner, Ramon Benedito, Javier Mariscal, Giorgio Armani veya Ruy Ohtake Roca ile iş birliği içinde olan isimlerin bazıları.

Roca’nın yenilikçiliği Mimar Marques’in tasarım anlayışı ile buluştu

Red Dot ödülünü Roca ile kucaklayan Mimar Fernanda Marques Roca ile işbirliği ile ilgili olarak, "En başından beri dokularla çalışma ve parçaları birleştirme arzumu dile getirdim. Ekibim ile Roca fabrikasını ziyaret ettiğimizde, evrensel tasarıma sahip bir ürün yaratmak için bilgimizi somutlaştırmamızı sağlayan teknolojileri öğrenebildik" diyor.

Roca Marka İletişim Direktörü Xavier Torras ise "Roca'da tasarım ve yeniliğe kalıcı bir bağlılık olması gerektiğine inanıyoruz, bu da bizim gelişmemize ve en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya devam etmemize olanak tanıyan yeni trendlere yol açıyor. Fernanda Marques'in kusursuz, zarif ve çağdaş tasarımı, marka portföyüne güzel ve işlevsel çözümler ekleme beklentilerimize mükemmel bir şekilde uyuyor" dedi.

Standartlardan yüzde 30 daha hafif ve ince

Konfor açısından mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için biçim ve işlevselliği bir araya getiren koleksiyon, geniş bir lavabo, kullanılacak aksesuar ve kişisel eşyaları yerleştirmek için geniş bir alan, incelikli bir teknoloji, form ve malzeme dengesini kusursuz bir şekilde yansıtıyor.

80 cm lavabonun düz hatlarına daha fazla hafiflik, sofistike bir görünüm ve çok yönlülük kazandırmak için maksimum incelikte ve standartlardan %30 daha hafif parçaları bir araya getiren Fineceramic® teknolojisini kullanan koleksiyon, 60- 80 ve 110 cm’lik 3 modeli ve 7 farklı rengi ile her tür banyo alanına uygun. Infinity koleksiyonu hassas ve kadifemsi yüzeye sahip mat beyaz rengiyle dikkat çekiyor ve banyolara zarif bir dokunuş katıyor.