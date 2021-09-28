Re-Pie Portföy’den Simit Sarayı’nın İştirakine Yatırım

Re-Pie Portföy, büyüme hedefleri doğrultusunda farklı alanlarda yaptığı yeni satın alma ve yatırımlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor. Daha önce fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve oyun gibi büyüme potansiyeline yüksek alanlarda yatırım yaparak Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan şirket, son olarak bünyesinde faaliyet gösteren Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş’nin yüzde 30’unu satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefi gerçekleştirildi. Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracak, 400 kişilik istihdam yaratacak. Aynı zamanda Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara da yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da artıracak.

DMR’NİN İHRACAT POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Döviz kurlarının geldiği rekabetçi seviyeyi avantaja çevirecek, ürettiğini ihraç eden bir şirkete yatırım yapmak için araştırmalar yaparken karşımıza ‘markalı ürün ihracatı’ yapan Simit Sarayı fabrikası DMR çıktı. İncelediğimiz 12 imalatçı şirket arasında markanın gücü, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile en iyi şirketin DMR olduğunu gördük. Her ürünün bir müşteri segmenti varken, DMR ürünlerinin yaş, gelir seviyesi ve coğrafya gözetmeksizin her yere satılabiliyor. Yatırımcılarımıza güvenli ve yüksek getiri sunacağımız bir fon oluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

HEDEF YÜZDE 60 İHRACAT

DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan, Kanada, Danimarka, Almanya, Katar ve Hollanda ülkelerine ihracata başladıklarını, İngiltere, ABD, Tayvan gibi ülkelerde potansiyel bayilerle görüştüklerini ifade etti. Bayıralan, “DMR olarak, yüzlerce Simit Sarayı mağazalarının tek unlu mamül tedarikçisi olmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanına ambalajlı donuk ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden Bayıralan, “Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız” dedi.

Simit Sarayı’nın 25 ülkede mağazalarıyla yarattığı marka değerini kullanarak süpermarketlerde ve otel kanallarına üretim yapacak olan yeni tesis ile ilk 2024’te 600 milyon lira yıllık ciroya ulaşılması hedefleniyor.

Girişim Sermayesi’nde Farklı Ürünler.

Geçtiğimiz hafta liderlik ettiği 30milyonUSD’lik Colendi Seria A turunu duyuran Re-Pie Portföy, Getir ile teslimat, GTC ile güneş paneli ve hücresi üretimi, TurkNet ile internet servis sağlayıcılığı ve ARF ile biokütle enerji ve organamineral gübre üretiminden sonra DMR ile gıda üretim alanına da yatırım yapmış oldu. Yaklaşık 4 milyar TL portföy büyüklüğü ile alternatif yatırım fonları alanında lider pozisyonunu koruyan Re-Pie, Eylül 2021 sonuna kadar fintech alanında yeni bir fonla yatırımcılarından talep toplayacak.