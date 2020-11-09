RAMSEY’DEN BİR İLK: ISITAN CEKET!

Erkek modasında teknoloji ile modayı buluşturan yenilikçi tasarımlarıyla öncü olan RAMSEY’den yine yenilikçi bir ürün haberi geldi: Isıtan Ceket. RAMSEY Isıtan Ceket, sahip olduğu yenilikçi teknolojiyle erkekleri soğuk kış günlerinde tek bir ceket ile sımsıcak tutarken şık görünümlerini de koruyor. RAMSEY’in sahip olduğu yenilikçi tasarım geliştirme kabiliyeti ve nitelikli üretim gücünün bir yansıması olan Isıtan Ceket, mağazalarda ve ‘de sınırlı sayıda satışa sunuldu.

Fit kesimi, %100 yün kumaşı, dinamik tarzıyla şık bir ceket görünümüne sahip olan RAMSEY Isıtan Ceket, cep telefonundan kolayca kontrol edilebiliyor ve 65 dereceye kadar ısınabilme özelliğiyle erkekleri kalın kışlık ürünlerle kat kat giyinmekten kurtarıyor.

Özellikle açık havada sosyalleşme ve zaman geçirme eğiliminin arttığı günümüzde soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyacı öne çıkarak şıklık tercihi ikinci planda kalabiliyor. RAMSEY Isıtan Ceket erkekleri açık havada konforlu ve sıcak tutarken, şık görünümlerini de koruyor.

Isıtan Ceket, içerisinde bulunan powerbank sayesinde etkin hale getiriliyor. Google Play Store veya App Store üzerinden kolayca indirilebilen ‘’Warm Health’’uygulaması üzerinden ya da ceket üzerindeki ısıtma panelinden kontrol edilebiliyor. 10 metreye kadar bir mesafeden sıcaklık ayarlama imkanı sunan bu teknoloji, ceketin giyilmeden önce ısıtılmasına olanak sağlıyor. Ceketin ısıtma sisteminin etkin olması için gereken powerbank de RAMSEY tarafından Isıtan Ceket ile hediye olarak sunuluyor.

RAMSEY 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda yerini alan Isıtan Ceket ile tanışmak için mağazaları ziyaret etmeniz ve bu yenilikçi ceketi deneyimlemeniz yeterli.