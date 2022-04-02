Ramazanda bol bol balık tüketin!

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, usta balıkçı Balıkçı Kenan balık tavsiyesinde bulundu. İftar için balığın çok iyi bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Balıkçı Kenan: “Yine bir ramazan ayında daha kavuştuk. Ramazan’da balık yemek mideyi yormaz. Zinde tutar. Acıktırmaz doyurucudur. Onun için iftarda mutlaka balık tavsiye ediyorum. Uzun süre açlığın ardından balığın yer aldığı bir yemekle oruçlarımızın açılması, dengeli ve protein açısından ideal. İster tava, isterseniz ızgara yapın hiç farketmez. İftarda yiyeceğiniz balık sizi daha zinde tutar” diye konuştu.

BALIK HERKESE SAĞLIK AŞILIYOR

Balığın şifa kaynağı olduğunu her fırsatta dile getiren Balıkçı Kenan: “Çok yemesek bile azda olsa mutlaka balık tüketelim. Balık çok önemli. Balık sıhhat. Balık mutluluk. Balık enerji demektir. Sağlık için balık yemeliyiz. İçinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı balık. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Ekmiyoruz. Sulamıyoruz. Enerji harcamıyoruz. Ağımızı atıyoruz balığımızı tutuyoruz. Oltamızı atıyoruz balığımızı tutuyoruz. Deniz sağlık demek. Balık sağlık demek. Balık o kadar etkili bir ilaç ki: İçinde katkı maddesi yok. Yıpranan dokularımızı onarıyor. Büyükten küçüğe herkese sağlık aşılıyor. Denizlerimize ve balıklarımıza sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

BALIK VE DENİZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Denizlerimiz bizlere en önemli madeni veriyor diyen Balıkçı Kenan: ‘Denizlerimizde çeşit çeşit, milyonlarca balık var. Yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Deniz o kadar güzel bir nimet ki! Karadeniz, Marmara Denizi’nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yinede bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yinede balıklar bitmedi. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. Bizim yapmamız gereken tek şey o sisteme zarar vermemek. O sisteme evimiz gibi bakmak. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme bizde destek verip gözümüz gibi bakmalıyız” ifadesini kullandı