Rahmi Koç: 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık

Koç Holding’in 57. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Toplantıda katılımcılar ile 2020 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, salgının bütün riskleri çok iyi yönettiklerini belirterek, "Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve etkin risk yönetimi politikalarımız sayesinde dimdik ayakta kalmayı başardık. 2020 yılındaki 11 milyar TL yatırımla beraber son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık. Bu çerçevede ‘Ülkem varsa ben de varım’ yaklaşımında olduğumuzu tüm toplumsal paydaşlarımıza ispat ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, zorlu süreçte memlekete en iyi şekilde hizmet etme gayesiyle kenetlendiklerine vurgu yaparak, “Hızla hayata geçirilen toplumsal destek projeleri, çalışanlarımıza sahip çıkışımız, iş ortaklarımıza yönelik destekler ve duyarlı iletişim çalışmalarımızla, ülkemizin salgınla mücadelesinde örnek gösterildik” dedi.

“Önce insan” diyerek aldıkları sıkı önlemler sayesinde ticari faaliyetleriyle değer yaratmayı sürdürebildiklerini vurgulayan Koç, “Basiretli yönetim anlayışıyla iş yapış kültürümüzün parçası haline getirdiğimiz bilanço disiplinimiz, son derece sağlıklı borçluluk oranımız ve nakit yaratma kapasitemiz, bilinmezliklerin yoğunlaştığı bir ortamda bize finansal açıdan ihtiyacımız olan manevra alanını yarattı. Böylece, yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2020 senesini topluluğumuz açısından finansal sonuçlarımıza da yansıyan başarılarla geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

2020 yılında da Türkiye'nin en itibarlı markası olarak gösterilmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Koç, "Bilhassa vurgulamak isterim ki itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. Koç Topluluğu olarak onların umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan ‘güvenilir bir paydaş’ olmak için elimizden geleni yapacağız. ‘Geleceğe. Birlikte’ diyerek açıkladığımız sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, 2020 yılında şekillendirdiğimiz yol haritamızın arkasında da bu motivasyonumuz bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da faaliyet raporunda yer alan açıklamasında, özel önem verdikleri bilanço disiplini ve nakit akışı yönetimi sayesinde, geçmişte olduğu gibi bu krize de finansal açıdan hazırlıklı girdiklerini söyledi. Çakıroğlu, “Pandemi sürecinde operasyonel masrafları titizlikle yönetmek ve faizlerdeki düşüşten faydalanarak kredi refinansmanına gitmek suretiyle önemli tasarruflar sağladık ve ilave nakit yarattık. 2020 yılında konsolide gelirlerimiz yüzde 20 artışla 183,8 milyar TL’ye ulaşırken, ana ortaklık payı net dönem kârımız ise 9,3 milyar TL oldu. Kombine yurt dışı gelirlerimiz 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belirlendi