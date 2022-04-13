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Radisson Otel Grubu Türkiye Yatırımlarını Hızlandırdı

Radisson Otel Grubu Türkiye’de 2023 yılı sonuna dek 50 otele ulaşmak için büyüme ve gelişme planlarına hız veriyor. 2022’de Grup Türkiye’deki varlığını 10 yeni otel ve Türkiye pazarına sunacağı iki yeni marka; Radisson Individuals ve Radisson RED ile genişletecek. Grup ayrıca bölgedeki destek ekibini genişletmeye ek kaynak ayırarak daha fazla büyüme sağlayarak, otel sahipleriyle ve ortaklarıyla arasındaki yakın ilişkiyi güçlendiriyor.

İş Dünyası 13.04.2022, 10:40
Radisson Otel Grubu Türkiye Yatırımlarını Hızlandırdı

2021’de Radisson Otel Grubu, 2025 yılına dek Türkiye’de 50 otele ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu. Grup, 2021 yılı içinde altı yeni otel için imza attı ve Bodrum, Erciyes, İzmir Aliağa dahil önemli noktalarda yeni otellerin açılışını yaptı. 2022 başında 40 otele ulaştığını teyit eden Grup, Radisson Individuals ve Radisson RED’in Türkiye’de lansmanından ve üst kalite lüks segmentte Avrupa’nın en büyük otel markası Radisson Blu’nun genişletilmesinden aldığı güçle 50 otel hedefine 2023 sonuna dek ulaşma yolunda ilerliyor.

Radisson Individuals, ülkedeki mevcut otel arzının %75’inden fazlasını oluşturan bağımsız otellere hitap etmesi sebebiyle Grubun yerel büyümesine destek açısından önemli bir marka. Radisson Otel Grubu, Türkiye’deki ilk Radisson Individuals oteli Royan Hotel Hagia Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals’ın açılışını bu ay yapacak. Tarihi yarımadanın kalbinde, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii ve Kapalı Çarşı dahil pek çok turistik noktaya yürüme mesafesinde bulunan otel, 48 odası, süitleri ve iki restoranıyla konuklarına hizmet verecek. Grup ayrıca, Asos, Güre, Yalova ve Eskişehir’de altı ila on sekiz ay içerisinde açılması planlanan, her biri Radisson Individuals oteli olacak beş yeni proje için de anlaşmaya vardı.

Radisson Otel Grubu, operasyonda ve yapım aşamasındaki yaklaşık 20 oteline ek olarak açacağı iki yeni otelle İstanbul’un lider otel işletmecilerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam edecek. Radisson Otel Grubu, Royan Hotel Hagia Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals otelinin açılışına ilave olarak Radisson Hotel Istanbul Harbiye projesini de önümüzdeki haftalarda portföyüne ekleyecek. Şehrin kültür, sanat ve eğlence merkezi olarak bilinen Taksim’e çok yakın bir konumda bulunan otel, 90 konforlu odasıyla şehrin popüler tarihi mekanlarına ve toplu ulaşıma yürüme mesafesinde.

Tatil amaçlı seyahatlere yönelik artan talep doğrultusunda Radisson Otel Grubu ayrıca, yeni Radisson Blu ve Radisson RED otellerinin açılışıyla İzmir’deki faaliyetlerini de genişletiyor. Radisson Blu Hotel, İzmir Bornova, 220 odaya sahip. Radisson RED markasının Türkiye’deki ilk oteli olacak Radisson RED İzmir Point Bornova ise markanın moda, sanat ve müzik DNA’sıyla uyumlu 106 odasıyla hizmet verecek.

Küresel Geliştirme Başkanı Elie Younes konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “2022 yılının küresel büyüme açısından rekor bir yıl olmasını bekliyor ve 2023 sonuna kadar Türkiye’de operasyonda ve yapım aşamasında olan 50 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda ülke pazarına girecek Radisson Individuals ve Radisson RED markaları da hem konuklarımız hem de otel sahipleri için yeni fırsatlar yaratıyor. Ülkenin gelecekteki turizm potansiyeline olan inancımıza bağlılığımız tam. Bu nedenle ticari ve satınalma ekiplerimize dahil ettiğimiz yeni ekip üyelerimiz ve otel sahiplerine destek olmak üzere oluşturduğumuz yeni pozisyon ile yerel ekiplerimize daha fazla kaynak tahsis ediyoruz.”

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye Geliştirme Başkan Yardımcısı Ramsay Rankoussi ise şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye odaklandığımız çok önemli bir pazar. Son zamanlarda büyüme hızında görülen artış da Radisson Otel Grubu markalarının ülkedeki gücünü ve önemini ortaya koyuyor. Bağımsız otellerin çoğunlukta olduğu ülkede dönüşüm dostu bir marka olarak pazara giren Radisson Individuals çok hızlı bir başarı sergiledi. Türkiye’de yerel bir pozisyon oluşturulması mevcut ve gelecekteki ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimizi daha da desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yerel büyüme planlarımız için daha fazla fırsatın kapısını açma ve net bir şekilde büyümeye odaklanma konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor.”

#Radisson Otel Grubu #türkiye
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