QUA, Metaverse dünyasına da güzellik katacak

QUA Granite, gelecek odaklı vizyonuyla Metaverse dünyasına büyük bir yatırım yaparak, dijital evrende büyük bir ada satın aldı. Satılan 25 adadan birini alan QUA Granite, PSG yıldızı Marco Verratti, FC Bayern Münih kanat oyuncusu Kingsley Coman, İsviçreli Tenis Yıldızı Stan Wawrinka ve FC Basel Hissedarı Dan Holzmann gibi artık komşuları diyebilecekleri küresel süper starlar listesine katıldı.

Gucci, Adidas gibi dünyaca ünlü markaların yer almak için hızla yatırım yaptığı Metaverse’ten ada alan QUA, müşteri kitlesine yeni etkileşimler, yeni deneyimler ve benzersiz faydalar yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca QUA, sektöründe Metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket oldu. Bu sayede hem global pazardaki hem teknoloji konusundaki iddiasını ve geniş vizyonunu da kanıtladı.

Ercan Şirketler Grubu bünyesindeki Allbatross Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serkan Önem yaptığı açıklamada, “Hızla büyüyen ve geleceğe dönük vizyonuyla dijital dünyada daha da hızlı büyüyecek olan QUA Granite için Metaverse’e geçiş yapmak tam da şirket DNA’mıza uygun bir adımdı. Yatırımcılarımız ve müşterilerimiz için katma değerli faydalar, yeni ve daha doğal etkileşim yöntemleri ile yepyeni deneyim alanları sunacağız. Bu çalışmalarımızın bir ileri adımı olarak sektörümüzde Türkiye’de ilk defa yapılan Metaverse ada satışı konusunda verdikleri destek ve sağladıkları stratejik danışmanlık için tüm Capital Block ekibine de teşekkür ederim” dedi.

Metaverse'de gerçek bir dijital lüks deneyiminin nihai sağlayıcısı olan Exclusible ile ortaklaşa Sandbox Metaverse'de satın alınan arazi sonucunda QUA Granite, aşağıdaki hizmetlerden faydalanacak:

Etkin bir topluluğa sahip lüks bir tropikal dijital kulübe aidiyet

Adalarını QUA Granite ürün ve markasına göre en küçük detaya kadar özelleştirme

QUA Granite'ın marka imajıyla uyumlu yeni ve özel bir demografik hedef ile bağlantı kurmasını sağlayarak Metaverse'de ve gerçek hayatta ünlü ve büyük isimli etkinliklere ve partilere erişim

QUA Granite ayrıca markalarını yansıtan özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek ve tüm ada, detaylı grafik tasarımı kullanılarak QUA Granite ürünleriyle tasarlanacak.

QUA Granite için Web3 stratejisini oluşturmasına yardımcı olan Capital Block CEO'su Tim Mangnall şunları söyledi: “QUA Granite'in dijital dünyaya başarılı bir adım atmasına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. QUA Granite'ın Sandbox’taki bu özel adayı Exclusible aracılığıyla satın almasıyla, dünyanın önde gelen seramik markası olma yolunda ilerlemeye devam etmek için Metaverse’e yatırım yapma ihtiyacına olan bağlılıklarını ve anlayışlarını gösteriyor. QUA Granite, Web3'ün Exclusible ile çalışarak markalarına yeni bir hedef kitlesi getireceğini gerçekten anlıyor ve artık kendilerini yalnızca küresel süper starlarla değil, Louis Moinet, Etoro ve Dita Von Teese gibi markalarla da aynı düzeye getiriyorlar.”

Exclusible Kurucu Ortağı ve CEO Thibault Launay ise; “QUA Granite'in sektöründe Metaverse öncüsü olması ve Exclusible Private Islands'ın seçkin topluluğuna katılmasından heyecan duyuyoruz. Exclusible Tasarım ekibimiz, QUA Granite'in sektöründeki trend belirleyici ününe uyan lüks bir adayı tasarlamak için çok çalışacak."

Ada'nın satın alınmasının yanı sıra, QUA Granite yakında tüm dünyadaki tedarikçilerine fayda sağlayacak ve etkinliklere, stoklara ve indirimlere ve çok daha fazlasına erişim sağlayan bir NFT koleksiyonu çıkaracak.