QUA Granite’in yeni serisi Creme Blanc yaşam alanlarına zarif bir kimlik kazandırıyor

QUA Granite, yeni serisi Creme Blanc ile yaşam alanlarına zarif bir kimlik kazandırıyor. Krem tonları ile mekanlara genişlik hissi veren Creme Blanc, birbirini uyum içinde takip eden kreatif desenleriyle de günümüz trendleri doğrultusunda mekânlara benzersiz dekorasyon alternatifleri sunuyor.

60x120 cm boyutuyla sunulan Creme Blanc, iç ve dış mekân tasarımlarında boyut avantajıyla birlikte uygulama kolaylığı da sağlıyor. Salon, mutfak, banyo, antre, merdiven, bahçe, teras ve balkon gibi alanlarda kullanılabilen Crem Blanc, yaşam alanlarına derinlik hissi katarken şık, doğal, modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

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