QUA Granite’in Mellow Gold serisi ile huzurlu ve iç açıcı yaşam alanları

QUA Granite’in huzur veren sadeliği ve yumuşak renk geçişlerine sahip Mellow Gold serisi, her görüşte kendine hayran bırakıyor. Doğal mermer görünümü ve sadeliği huzurlu ve iç açıcı yaşam alanları elde etme imkânı sunuyor.

Mutfak, banyo, tuvalet, merdiven, teras, antre, salon ve balkon gibi alanlarda kullanılabilen Mellow Gold serisi, yaşam alanlarına derinlik hissi katarken şık, doğal, modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

60x120 cm ebadıyla iç mekân tasarımlarında boyut avantajıyla birlikte uygulama kolaylığı sağlıyor.

QUA Granite’in Mellow Gold serisi ve daha fazla teknik granit serisine qua.com.tr’den ulaşabilirsiniz.