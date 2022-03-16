QUA Granite’in 2021 yılı net karı 565,6 milyon TL oldu

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2021 yılında 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70’in üzerinde ülkede 400’ün üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştiren QUA Granite, Türkiye’de 7 bölgeye yayılan toplam bayi sayısını 65’e çıkartarak dağıtım ağını güçlendirdi. Bu doğrultuda dış pazarlardaki varlığını kuvvetlendiren, her zaman olduğu gibi satış gelirlerinin yarısına yakınını dış piyasalardan elde eden QUA Granite, 1.150 milyon TL net satış rakamına ulaşırken TL bazında da yüzde 64 büyüdü. Aynı zamanda net kar marjı yüzde 49,2 olan şirketin net kârı 565,6 milyon TL oldu.

2021 yılı sonuçlarını değerlendiren QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan “QUA Granite olarak 2021 yılını, şirket kültürümüzün önemli yapıtaşlarından biri olan çevik yönetim yaklaşımımız sayesinde operasyonlarımızı dönüştürdüğümüz ve yatırımlarımıza hızımızla devam ettiğimiz başarılı sonuçlarla tamamladık. Değişen rekabet koşulları karşısında risklerimizi minimize etmek için yurt içinde ve yurt dışında satış coğrafyamızı genişlettik. Eş zamanlı olarak etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturarak üretimde ve karlılıkta sürdürülebilir bir büyüme elde ettik. Gerçekleştirdiğimiz büyüme ve karlılık oranları, 2020 yılından itibaren aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz projeler ve aksiyonların 2021 yılında da istikrarlı bir biçimde devam etmesiyle oluştu. Elde ettiğimiz bu sonuçlar doğrultusunda 2021 yılını gerek hasılat gerekse kar marjları açısından halka arz sırasında hazırlanan fiyat tespit raporundaki hedeflerin çok üzerinde kapattık ve 2022 yılında da beklentilerin üzerinde bir performans ile kapatılmasını öngörüyoruz” dedi.

Sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile her coğrafyada sahip oldukları operasyonları üzerinde stratejiler geliştirdiklerini ve bu kapsamda faaliyet gösterdiklerini belirten Ercan, “Kapasite artışına yönelik yatırımlarımız doğrultusunda 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla dört yeni üretim hattından ikisini faaliyete geçirmeyi, diğer iki üretim hattını ise yılın ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Bu sayede kapasitemizi 41,0 milyon m²’ye yükseltecek ve dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olacağız” diye ekledi.