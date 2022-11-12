QUA Granite UNICERA'ya damgasını vurdu

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA’ya damgasını vurdu.

Sektörünün en önemli fuarı UNICERA’da Hall 3’teki 2500 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ve sektör profesyonellerini ağırlayan QUA Granite, fuara özel kurduğu dev sahnede popüler müziğin sevilen isimlerini konuk etti.

İlk gün Deha Bilimler, ikinci gün Zeynep Bastık konserleri ile eğlenen katılımcılar, üçüncü gün Murat Dalkılıç konseri ile unutulmaz bir fuar deneyimi yaşadı.

Fuarda ayrıca Yüksek Mimar Emre Kuzlu, Mimar Görkem Volkan ve Yüksek Mimar Kurtul Erkmen yaptıkları söyleşiler ile genç mimarlarla buluştular.

Özel etkinlikleri ve sahne şovları ile UNICERA’ya imzasını atan QUA Granite, fuarda son teknolojiyle üretilen 7mm’lik devrim niteliğindeki yeni ince formlu ürünlerini sergiledi.