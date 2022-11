QUA Granite, Unicera Fuarı’nın Son Gecesini Özel Davetle Kutladı

Nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen QUA Granite, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı sonrası bayileri ile çok özel bir gecede bir araya geldi.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, Türkiye genelindeki tüm bayilerini CVK Park Boshoporus Otel’de yer alan Jolly Joker Private’de ağırladı. Bu özel gecede bayiler, stres atmanın yanı sıra ünlü şarkıcı Merve Özbey konseri ile gönüllerince eğlendi.

Gala gecesinde bir konuşma yapan QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan; “Marka olarak her alanda hedeflerimiz büyük ve bizi her daim ileriye taşıyacak bir noktada. Bu hedefler doğrultusunda müşterilerimize her geçen gün daha kaliteli hizmet vermek üzere çalışıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl bizi heveslendiriyor. Bugün burada sektöre yön verecek olan hedeflerimizi ve stratejilerimizi bayilerimizle paylaşmaktan ve her geçen gün daha da büyüdüğümüzü görmekten çok mutluyuz. İş ortaklarımızla birlikte büyümeyi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

QUA Granite, Türkiye’de 7 bölgeye yayılan toplam 65 bayisiyle hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.