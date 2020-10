QNB First Dijital’e ‘En İyi Dijital Strateji’ Ödülü

QNB Finansbank’ın birikim müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu QNB First dünyasına özel olarak tasarlanan yeni Cep Şubesi QNB First Dijital, Avrupa’nın en önemli müşteri deneyimi yarışmalarından biri olan European Customer Centricity Awards’ta “En iyi Dijital Strateji” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

QNB First dünyasının sunduğu ayrıcalıkları tek bir çatı altında toplayarak dijital ortamda müşterilerinin hizmetine sunan ve sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan QNB First Dijital elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. QNB First ve Private Banking müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir cep şube arayüzü olan QNB First Dijital; QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor. QNB First ve Private Banking müşterileri, farklı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan, kendilerine özel yeni bir ara yüz ile hizmet alabildikleri QNB Finansbank Cep Şubesi üzerinden tüm bu ayrıcalıklara ve iş birliği sağlanan tüm firmalara online entegrasyonlar aracılığıyla ulaşabiliyor.

Kazanılan ödüllerle ilgili konuşan QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şunları söyledi: “Birikimlerini değerlendirmek için bankamızı tercih eden müşterilerimize yönelik ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizi, QNB’nin global markası olan QNB First ile sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yüksek gelir segmenti müşterilerimiz için yepyeni dijital bir dünyanın kapılarını açmıştık. Yüksek gelir segmentimizin markası olan QNB First ve müşterilerimize özel tasarladığımız QNB Finansbank Cep Şubesi QNB First Dijital ile bankacılık hizmetleri ve hayatın içinde birçok alanda müşterilerimize özel hizmetler vermeye devam ediyoruz. QNB Finansbank olarak, QNB First dünyasına üye olan müşterilerimize bankacılıkta öncelikli ve özel tasarlanmış hizmetler sağlarken, müşterilerimizin günlük yaşamlarına yönelik çok özel ayrıcalık ve deneyimler de sunuyoruz. QNB First Dijital ile; ücretsiz bankacılık deneyimi, uygulama üzerinden yapılan bankacılık işlemlerinden Mil kazandıran sadakat programı, QNB First Kütüphane ile ücretsiz kitap hediyesi, adrese teslim ücretsiz kuru temizleme gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ve uçtan uca tüm süreçlerini dijital olarak tasarladığımız pek çok ayrıcalık sunuyoruz.

QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu