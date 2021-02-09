QNB Finansbank’tan kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi

5-18 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Finansbank Cep Şube, İnternet Şube, qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden ihtiyaç kredisine başvurabilecekler.