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QNB Finansbank ‘Otizm Farkındalığı’ için mavi ışık yaktı

QNB Finansbank, 2008 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizm konusunda farkındalık yaratmak ve destek olmak üzere genel müdürlük binası Kristal Kule’nin dış cephesini mavi ışıkla aydınlatacak.

İş Dünyası 02.04.2021, 12:35
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QNB Finansbank ‘Otizm Farkındalığı’ için mavi ışık yaktı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören etkinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule’yi bu yıl da mavi ışıkla aydınlatacak. Otizmin hızlı artışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kristal Kule, 2 Nisan akşamından 3 Nisan sabahına kadar mavi ışıkla aydınlatılacak.

Bankacılık faaliyetlerinde olduğu gibi sosyal çalışmalarda da sürdürülebilirlik esasına göre hareket eden QNB Finansbank, Birleşmiş Milletlerin bu küresel projesinde yerini alarak otizmde erken tanının ve desteğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

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