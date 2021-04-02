QNB Finansbank ‘Otizm Farkındalığı’ için mavi ışık yaktı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören etkinlikte QNB Finansbank, Kristal Kule’yi bu yıl da mavi ışıkla aydınlatacak. Otizmin hızlı artışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kristal Kule, 2 Nisan akşamından 3 Nisan sabahına kadar mavi ışıkla aydınlatılacak.

Bankacılık faaliyetlerinde olduğu gibi sosyal çalışmalarda da sürdürülebilirlik esasına göre hareket eden QNB Finansbank, Birleşmiş Milletlerin bu küresel projesinde yerini alarak otizmde erken tanının ve desteğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.