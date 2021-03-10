Pure Beauty’nin Yenilenen BB ve CC Kremleri ile Saf ve Doğal Görünüm

Pure Beauty BB Cream Spf50 ile Mükemmel Cilt Görünümü

Eğer hızlıca doğal görünümlü, hafif, makyajsız bir makyaj görünümü elde etmek istiyorsan, cildine tek ürünle 10 fayda sağlayacak Pure Beauty BB Kremin yeni versiyonuyla tanış! Ivory ve Natural olmak üzere iki ton alternatifiyle formülasyonumuzu kullanıcıların yorumları ve beklentileri doğrultusunda yeniledik! Bu formüle bayılacaksın! Yenilikçi Damlalık Sistemiyle ihtiyacın olan miktarı ayarlayarak hem daha uzun süre hem de daha hijyenik ürün kullanım kolaylığı.

kremsi yapısıyla, pürüzsüz ve yüksek kapatıcı bir bitiş sağlayan, tüm gün kalıcı Pure Beauty BB Krem, içerisinde bulunan Lespedeza Capitata özü sayesinde cildi mavi ışığın zararlı etkilerinden ve SPF 50 koruması sayesinde güneş ışığının zararlı etkilerinden korur. Antioksidan özelliği olan Camellia Japonica Çiçeği ile cildi kirlilikten koruyarak canlı bir görünüm sağlar. Gözenekleri ve renk eşitsizliklerini gizler. Cildin kıvrımlı noktalarında bile kapatıcılık sağlayarak doğal, ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Cilt görünümüne parlaklık katar. Sivilce oluşumuna ve cilt lekelerine meyilli, kızarık ve donuk görünümlü cilt tipleri de dahil olmak üzere her cilt tipinin kullanımına uygundur.

Tek üründe 10 fayda

1- Yumuşak & Pürüzsüz Bitiş

2- Gelişmiş Cilt Dokusu

3- Tam Örtücü Canlı Cilt Görünümü

4- Mavi Işık Koruması

5- Gözenek Görünümü Giderici

6- Nemlendirme

7- Spf50 Pa+++ Yüksek Güneş Koruması

8- Hafif Yapı

9- Leke Görünümü Giderici & Parlaklık Verici Formulasyon

10- Antioksidan

İçindekiler:

Camellia Japonica Çiçeği: Güçlü bir antioksidandır ve cildi kirlilikten yüksek oranda korur.

Deniz Kestanesi: Cilt dokusunun elastikiyetini düzenleyerek cildi yenilemeye destek olur.

Myrothamnus Flabellifolia Yaprak Ekstresi: Cildi nemlendirir, canlandırır, yeniler ve hasar görmüş cildi güçlendirmeye yardımcı olur.

Niacinamide: B3 Vitamini olarak bilinen Niacinamide fazla melanin toplanması sonucu oluşan Melonozomların cilde etki etmesini engelleyerek cilde beyazlık ve parlaklık sağlar. Lekeye meyilli ciltlerde leke açıcı görevi görür.

Lespedeza Capitata Özü: Teknolojik cihazlardan yayılan ve cildi yaşlandıran önemli etmenlerden biri olan mavi ışığın sebep olduğu oksidatif stresten cildi korur.

Kullanımı: Temel cilt bakımınızdan sonra yeterli miktarda aldığınız Pure Beauty BB Kremi yüzünüzün merkezinden başlayarak alın, burun ve çene bölgesi olmak üzere göz ile temasından kaçınarak hafif dışa doğru hareketler ile orta ve işaret parmağınızı kullanarak uygulayınız.

Pure Beauty CC Cream Spf50 ile Aydınlık Bitiş

Hafif yapısıyla cilde doğal bir ışıltı veren, ciltteki renk eşitsizliklerini eşitleyen orta kapatıcı Pure Beauty CC Krem içerisinde bulunan Lespedeza Capitata özü sayesinde cildi mavi ışığın zararlı etkilerinden ve SPF 50 koruması sayesinde güneş ışığı hasarlarından korur. Myrothamnus Flabellifolia Yaprak Ekstresi sayesinde cildi nemlendirir. Ciltteki fazla sebumu emerek hafif ve ipeksi bir görünüm sağlar, lekeleri kapatarak cilt görünümünü düzenler ve cilt tonunu eşitleyerek cilde parlaklık sağlar.

Kızarıklık problemi olan, lekelenmeye müsait, donuk görünümlü ve ton eşitsizliği yaşayan cilt tipleri de dahil olmak üzere her cilt tipinin kullanımına uygundur.

Tek üründe 6 fayda

1-Cilt görünümünü iyileştirme

2-Kusurları gizleme

3-Mavi Işık Koruması

4-Güneş koruyucu SPF50 PA +++

5-Nemlendirici

6- Doğal bir ışıltı

İçindekiler:

Camellia Japonica Çiçeği: Güçlü bir antioksidandır ve cildi kirlilikten yüksek oranda korur.

Deniz Kestanesi: Cilt dokusunun elastikiyetini düzenleyerek cildi yenilemeye destek olur.

Myrothamnus Flabellifolia Yaprak Ekstresi: Cildi nemlendirir, canlandırır, yeniler ve hasar görmüş cildi güçlendirmeye yardımcı olur.

Niacinamide: B3 Vitamini olarak bilinen Niacinamide fazla melanin toplanması sonucu oluşan Melonozomların cilde etki etmesini engelleyerek cilde beyazlık ve parlaklık sağlar. Lekeye meyilli ciltlerde leke açıcı görevi görür.

Lespedeza Capitata Özü: Teknolojik cihazlardan yayılan ve cildi yaşlandıran önemli etmenlerden biri olan mavi ışığın sebep olduğu oksidatif stresten cildi korur.

Kullanımı: Temel cilt bakımınızdan sonra yeterli miktarda aldığınız Pure Beauty CC Kremi yüzünüzün merkezinden başlayarak alın, burun ve çene bölgesi olmak üzere göz ile temasından kaçınarak hafif dışa doğru hareketler ile orta ve işaret parmağınızı kullanarak uygulayınız.

Pure Beauty BB Cream Spf50: 89,95 TL

Pure Beauty CC Cream Spf50: 89,95TL