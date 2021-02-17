PTT’YE “A KALİTE” HİZMET ÖDÜLÜ

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten: “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alma ve hizmet kalitesini iyileştirmek adına alınan tedbirleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi, Dünya Posta Birliği tarafından tescillendi. PTT’nin hizmet kalitesi, UPU bünyesindeki bağımsız uzmanlar tarafından verilen sertifika ile en üst kalite hizmet anlamına gelen Altın seviye ile değerlendirildi.

Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katılan PTT AŞ, 2012-2016 yılları arasındaki değerlendirmede Gümüş statüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Günümüze kadar olan süreçte, hizmet kalitesini her geçen gün iyileştiren PTT AŞ, organizasyon sistemindeki başarısı ve operasyonel prosedürleri geliştirmedeki üstün çabası sayesinde, 2020-2023 dönemi için en üst seviyede hizmet sertifikasına layık görüldü.

“BU TESCİL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMA ANLAYIŞIMIZIN BİR PARÇASI”

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliği’nin PTT’nin hizmet kalitesini tescillemesinin ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu: “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından yürütülen program kapsamında Şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

Söz konusu sertifika programının posta hizmetlerini iyileştirmek ve posta işletmecilerinin kalite yönetimi konusunda farkındalığını artırmak için 2003 yılından beri dünya çapında uygulandığını hatırlatan Gülten, “Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor ve vatandaşa hizmette sınır tanımadan, Türkiye’nin her yerine ulaşan hizmet ağımızı geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürüyor” diye konuştu.