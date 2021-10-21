PTT’DEN "SELAM OLSUN GİDENLERE" KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Tedavüle sunulan zarf ile aynı tarihte, "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içerisinde "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı. Söz konusu özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.