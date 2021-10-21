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PTT’DEN "SELAM OLSUN GİDENLERE" KONULU ÖZELGÜN ZARFI

PTT AŞ, "Selam Olsun Gidenlere" konulu özelgün zarfını 21 Ekim 2021 tarihinde tedavüle sundu.

İş Dünyası 21.10.2021, 10:18
PTT’DEN "SELAM OLSUN GİDENLERE" KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Tedavüle sunulan zarf ile aynı tarihte, "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içerisinde "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı. Söz konusu  özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu. 

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