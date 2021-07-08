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PTT’DEN KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL KARGO İNDİRİMİ

PTT AŞ Kurban Bayramı’na özel düzenlediği kampanya kapsamında, 13 – 19 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek APS Kurye ve posta gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

İş Dünyası 08.07.2021, 11:09
PTT’DEN KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL KARGO İNDİRİMİ

Geniş hizmet ağıyla müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi. Müşteriler, Kurban Bayramı’na özel olarak, 13 – 19 Temmuz 2021 tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek. 

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