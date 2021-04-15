PTT’DEN AÇIKLAMA

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda tecrübemiz ve kalite anlayışımız ile hizmetlerimizi sürdürürken gerek özel gerekse kamu sektörü ile birçok iş birliği yapmaktayız.

Görev tanımımız içerisinde yer alan ve her hizmetimizde olduğu gibi büyük bir özveri ile yürüttüğümüz kargo taşımacılığı ve lojistik hizmetlerimiz kapsamında, birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla daha önceden başlayan ve sürekli geliştirilen iş birliklerimiz devam etmektedir.

Bugüne kadar birçok kurum, kuruluş ve belediyeler ile yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım kapsamında ulaştırılması gereken ve haberlere konu olan ürünlerin dışında çok fazla çeşide sahip tüketim ürünü alıcılarına güvenle teslim edilmiştir.

181 yıldır sürdürdüğümüz hizmetlerimizi ve görev alanlarımızdaki doğal sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı özen ve başarı ile devam ettireceğimizi bildirmek isteriz.