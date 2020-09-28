PTT AŞ’DEN TÜRKİYE-ENDONEZYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 70. YILI KONULU ÖZELGÜN ZARFI

28 Eylül 2020 tarihinde tedavüle sunulan “Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı” konulu ve 5,00 TL bedelli özelgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi / Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içerisinde "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı 28.09.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 28 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta damgası talepleri, 28 Eylül 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.