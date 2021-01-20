PTT AŞ’DEN TEL ABYAD’DA YENİ HİZMET NOKTASI 

Suriye’nin kuzeyinde kurulan PTT iş yeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iş yeri açtıkları için gurur duyduklarını ifade eden Hakan Gülten, “Daha önce mobil araçlarla hizmet verdiğimiz Tel Abyad’da, sunduğumuz hizmetlerin herkes için ulaşılabilir olması amacıyla, bölgedeki iş yerlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin tüm imkânlarıyla ilk günden beri Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Gülten, “PTT, bu hizmetlerin küçük bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, devletimizin yıllardır sürdürdüğü 'dünyanın neresinde bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olma' kültürünü devam ettiriyoruz” diye konuştu.

TÜM HİZMETLERE KESİNTİSİZ ULAŞILABİLİYOR

PTT, bölge halkının hayatını kolaylaştırmak amacıyla, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyinde kurulan PTT iş yerlerinde, bölgenin ekonomik alışverişine aracılık etmek amacıyla müşterilere; hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale, posta, tahsilat, kargo gönderimi gibi Türkiye’de gerçekleştirilen tüm hizmetler sunuluyor.