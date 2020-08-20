PTT AŞ’DEN “LEYLEKLER” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), sevilen kuş türlerinden “Leylek”, “Kara Leylek” ve “Sarıgagalı Leylek” görsellerine yer verilerek hazırlanan “Leylek” konulu üç değerli anma pulu ve ilkgün zarfını 20 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle sundu.
20 Ağustos 2020 tarihinde tarihinde tedavüle sunulan "Leylekler" konulu 3,00 TL + 3,00 TL + 3,00 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulları, pullara ait (140 x 200 mm boyutunda) 11,00 TL bedelli ilkgün zarfı; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "LEYLEKLER 20.08.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 20 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 20 Ağustos 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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