PTT AŞ’DEN KAKTÜSLER KONULU ANMA PULU VE İLK GÜN ZARFI

24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Kaktüsler" konulu 3,00 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 5 TL bedelli ilk gün zarfı ile 1,40 TL, 2x3 TL, 2x5,50 TL bedelli seri numaralı blok pul (65x160 mm boyutunda) PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Kaktüsler 24.07.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 24 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 24 Temmuz 2020 itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.