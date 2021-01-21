PTT AŞ’DEN "ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NİN 100.YILI" KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

"Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu 3,10 TL (45x65 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 6,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde " Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı 21.01.2021 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 21 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 21 Ocak 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.