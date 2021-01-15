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PTT AŞ VE AZERPOST ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ POSTA SEKTÖRÜNDE DE SÜRÜYOR

İş Dünyası 15.01.2021, 11:44
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PTT AŞ VE AZERPOST ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

PTT AŞ, Türkiye ve Azerbaycan arasında pek çok alanda hayata geçirilen iş birliği ve ortak girişimlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda iki ülke arasında Para Transferi hizmeti başladı. Ayrıca, iki ülke arasında kapsamı eşya olan yurt dışı varışlı gönderilerin varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uygulanmaya başlandı. 

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Aktif Yatırım Bankası ve Uluslararası Para Transferi (UPT) arasında yapılan sözleşme gereği; yurt dışı UPT hizmetleri kapsamında, PTT AŞ ve AZERPOST arasında Para Transferi hizmeti için iş birliği sağlandı. Ayrıca Şirketlerin e-ticaret gönderi pazarından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla, kapsamı eşya olan kargo gönderilerinin varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uygulaması hayata geçti.

Bakü’de düzenlenen imza törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Azerpost Baş Direktörü Emin Efendiyev, Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, iş birliği ile iki kardeş halk arasında ekonomik ve ticari işlemlerin çok daha hızlı ve kolay hale geleceği vurgulandı. 

Toplantıda söz alan Gülten, PTT AŞ ve AZERPOST’un yaygın iş yeri ağı, tecrübesi ve güvenilirliğinin bir araya geldiğini kaydederek; “İş birliği kapsamında kapalı devre bir yapı ile PTT AŞ tarafından kabul edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca AZERPOST tarafından ödenmesi ve AZERPOST tarafından kabul edilecek UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafından ödenmesi sağlanacak” dedi. 

Projenin, küresel ekonominin yeni dinamiklerini dijital bankacılık uygulamalarıyla birleştirdiğini ifade eden Gülten; “İş birliğimiz ile e-ihracat alanında da girişimcilerimizin para transfer maliyetlerini düşürerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini karşılıklı olarak arttıracak ve millî ekonomilerimize büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu. PTT AŞ ve AZERPOST arasında e-ticaret ve e-ihracat alanında da karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımının devam ettiğini kaydeden Hakan Gülten, bu kapsamda iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

“Kapsamı eşya olan yurt dışı varışlı gönderilerin varış giderlerinde indirim yapılacak”

İthalat ve ihracatçıların gelişen dijital teknolojilerin sağladığı imkânlarla e-ticaret kanalını daha fazla kullandığını ve ülke sınırları ötesine çok daha kolay erişilebildiğini kaydeden Gülten; “Bu doğrultuda, iki Şirket arasında karşılıklı olarak, kapsamı eşya olan yurt dışı varışlı gönderilerin varış giderlerinde indirim yapılması üzerinde mutabık kaldık ve yeni bir anlaşma imzalanmasını kararlaştırdık. İmzaladığımız bu anlaşmanın Şirketlerimizin e-ticaret gönderi pazarından daha fazla pay almasını sağlayacağına ve aramızdaki iş birliğini güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Kardeşlik Bağı Vurgusu

Yapılan iş birliği ile, iki ülke halkının birbirine çok daha fazla yakınlaşacağını kaydeden Gülten; “Aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren Para Transferi hizmetimizin ülkelerimize, halklarımıza ve posta idarelerimize hayırlı olmasını diliyorum. PTT Ailesi adına, bu hizmeti hayata geçirmemizden büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Hakan Gülten, AZERPOST ile başlayan ve UPT altyapısı kullanılarak posta idareleri arasında gerçekleşen online yurt dışı para transferi hizmetine, diğer ülke Posta İdareleri ile de devam etmek istediklerini vurguladı.

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