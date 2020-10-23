PTT AŞ 180 YAŞINDA

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten, PTT’nin 180’inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Posta Nezareti olarak 180 yıl önce kurulan Şirketimizin Türkiye’de en köklü kurumların başında geldiğine işaret eden Gülten, “PTT, 43 bine yakın çalışanı ve 5 bine yakın hizmet noktası ile vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi sürdürecek” dedi.

Ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteren PTT AŞ’nin, zamanın önemli teknolojilerini de ülkemize getirdiğini ifade eden Gülten, “PTT, tıpkı dün olduğu gibi bugün de halkımızın en büyük destekçisidir ve güven esaslı hizmet anlayışıyla memleketimizin geleceği için canla başla çalışmaktadır” diye konuştu.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE PTT ÇALIŞANLARI VEFA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ”

PTT AŞ personelinin pandemi döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ve büyük bir vefa örneği sergilediğini dile getiren Gülten, şunları söyledi: “Pandemi döneminde dünyadaki tüm posta teşkilatlarının iş yükü artmakla birlikte, olmazsa olmaz kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği bir kez daha kanıtlandı. PTT Ailemiz de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şüphesiz büyük destek oldu.”

“PTT YARINA DEĞER KATACAK”

PTT’nin teknolojik yatırımlarıyla Türkiye’nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olduğuna vurgu yapan PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, “İki asra yakın tecrübesini her daim geleceğe taşıyan Şirketimiz; postanın yanında kargo, filateli, sigorta, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir” ifadelerini kulandı. İştirak şirketleriyle birlikte yürüttükleri çalışmalarla hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda önemli yatırımlar yaptıklarına değinen Gülten sözlerini şöyle sürdürdü: “PTT köklü tarihine yaraşır biçimde hizmet etmeye ve ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT Ailemizin 180. yılını kutluyor, memleketimize hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum.”