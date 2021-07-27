Prysmian Group’ta yeni atama: Prysmian Group Global Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Direktörü Aysun Kalmık oldu

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo’da yaklaşık 3 yıldır İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörlüğü görevini yürüten Aysun Kalmık, Prysmian Group Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörü oldu.

Tekstil, üretim ve perakende sektörlerinde İnsan Kaynakları alanında çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Aysun Kalmık; Next Sourcing ve H&M gibi global organizasyonlarda EMEA, Hindistan & Sri Lanka Bölge İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Kurumsal görevlerine ek olarak, İK - Yönetim Danışmanlığı ve Koçluk faaliyetlerinde bulunan ve Stratejik ve Global İK Yönetimi, Yönetişim ve Liderlik alanlarında uluslararası deneyimleriyle, 2018 Eylül ayından bu yana Türk Prysmian Kablo’da İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörlüğü görevini sürdüren Aysun Kalmık, Nisan ayı itibarıyla Prysmian Group Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörlüğü görevini de yürütüyor.

“Türk Prysmian Kablo kadın istihdamına verdiği önemle fark yaratıyor”

Türk Prysmian’ın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Merkezi olması için de çalışmalarını sürdüren Prysmian Group Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörü Aysun Kalmık, düşüncelerini şöyle ifade etti: “Türk Prysmian Kablo’nun Yönetim Kurulu’nun yüzde 50’sini, ofis çalışanlarının yüzde 35’ini ve üst düzey yöneticilerinin yüzde 25’ini kadınlar oluşturuyor. Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, kablo sektörü gibi geleneksel bir sektörde kadın istihdamına verdiği önemle fark yaratıyor. Ofis çalışanlarının yüzde 35’ini kadın çalışanların oluşturduğu Türk Prysmian Kablo, tarihinde ilk defa başlattığı üretim sahasına kadın istihdamı projesi ile toplam çalışan sayısındaki oranı artırarak Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında da öne çıkıyor. Kadınların iş hayatındaki yeri ve öneminin bilinci ile faaliyetlerini sürdüren Prysmian Group ise yönetim kadrosundaki kadın oranını 2022 yılında yüzde 18’e çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık bizim DNA’mızdır’ inancını, tüm ülkelerimizdeki İnsan Kaynakları ekipleriyle, Operasyon Direktörleriyle ve Bölge CEO’larımızla iş birliği dahilinde, dünya genelinde sürdürmeyi amaçlıyor ve Prysmian’ın kapsayıcılığını tüm dünya ile paylaşacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

“Kadınların sektörde bir yerinin olduğunu kanıtlamamız gerekiyor”

Aysun Kalmık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların sektörde gerek ofiste gerekse sahada olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir yaşam için kadınların hayatın her alanında söz sahibi olması çok önemli. Türkiye ve Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği diğer tüm ülkeler için kurduğum hayallerden birini kendi ülkemde gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyor ve kadınların forklift operatörü ya da vardiyalı üretim operatörü gibi masa başı olmayan işlerde de istihdam edilmesini Grup genelinde de yaygınlaştırmak istiyorum.”

“Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş modeli benimsiyoruz”

Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan ise şunları kaydetti: “Türk Prysmian Kablo olarak; iş dünyasında, toplumda ve çevrede yaşanan zorlukların ancak sürdürülebilirliği tüm kurumsal felsefenin temel taşı haline getirerek, güçlü bir plan yaparak ve gerekli kültürel dönüşümü gerçekleştirerek aşılabileceğini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir yarınlar için kadınların iş hayatına katılımının öneminin bilinci ile iş süreçlerimizde kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş modeli benimsiyoruz. İşine bağlı ve tutkulu, her zaman ileriye bakan, kendine yeni hedefler belirleyen, inovasyonu ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi birleştiren bir ekiple birlikte çalışıyor; insan sermayesinin büyümesine dayalı pozitif iş modelleriyle değer yaratarak, kişiye özgü becerilerin yaratılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu bağlamda, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörümüz Aysun Kalmık’ın, Türkiye’deki görevine ek olarak Grubumuz Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek olmasından gurur duyuyoruz.”

Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı kablo üretiyor

Merkezi 1964 yılından bu yana Mudanya’da bulunan Türk Prysmian Kablo, Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji, haberleşme ve fiber optik kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkıyor. 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar, Prysmian Kablo’nun tam kapsamlı ürün yelpazesi içinde bulunuyor. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000 farklı kablo üretimi yapabilen Türk Prysmian Kablo, kablo ve sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam ediyor.