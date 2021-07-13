Prysmian Group, Hardt Hyperloop ile ortaklık yaparak inovasyon çalışmalarına hız veriyor

Enerji ve telekom kablo sistemleri endüstrisinde dünya lideri olan Prysmian Group, Hyperloop'u sürdürülebilir, yüksek hızlı bir Avrupa kargo ve yolcu taşımacılığı ağı haline getirmeyi amaçlayan ve Avrupa’nın “2050 yılına kadar sıfır karbon” hedefine destek verecek olan programda Hardt Global Mobility ile ortaklığını güçlendiriyor. Bir uçaktan daha hızlı ve bir trenden daha düşük enerji tüketimiyle Hyperloop, 2013 yılında, Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk tarafından başlatılan ve 2016 yılında bir dizi geliştirme yarışmasını teşvik eden umut verici bir konsepttir.

Prysmian ve Hardt, ilk tam ölçekli operasyonel Avrupa sisteminin motor devresinin geliştirilmesi, tasarımı ve kurulum metodolojisi üzerinde birlikte çalışıyorlar. Devre, yenilikçi motor kablosu, Hardt Hyperloop aracının manyetik olarak havaya yükselmesini sağlamak için gerekli olan yardımcı kablolar ve özel bağlantı kablolarından oluşuyor.

Prysmian, 2018 yılında, Hardt'ın manyetik olarak havaya yükselen aracını Delft'teki ilk 30 metrelik düşük hızlı pistinde ilerletmek için yenilikçi motor kablosunu sağladı; 2019 yılında ise Hyperloop, şerit değiştirme testi dahil dünya çapındaki ilk tam ölçekli testi başarılı bir şekilde geçti. Bir başka önemli dönüm noktası ise gelecek yıl Hollanda'nın Groningen kentinde inşaatına başlanacak olan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan, Avrupa Hyperloop Merkezi ve bitişiğindeki test pistinin tamamlanması olacak.

Sürdürülebilirlik, Hyperloop Geliştirme Programı’nın odak noktasında yer alıyor. Havacılık endüstrisi, salgın öncesi öngörülen oranlarda büyürse, küresel ısınmayı sınırlamak için 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'na ulaşmak zor gözüküyor. Avrupa Birliği'nin 2050 iklim hedeflerini karşılaması için emisyonsuz ulaşım büyük önem taşıyor. 2021 yılı için en büyük hedeflerinin sürdürülebilir bir gelecek için dünyayı birbirine teknoloji ile bağlamak olduğunu söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan; ‘‘Prysmian Group olarak, sektör fark etmeksizin her alanda teknolojinin sunduğu tüm yenilikleri kullanarak yeni kablo altyapıları geliştirmeyi inovasyon stratejisi olarak benimsedik. Elektrikli ulaşımdan akıllı şehirlere, 5G'nin genişletilmesinden, verilerin toplanması, yorumlanması ve çok daha fazlası için yapay zeka kullanımına kadar teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıyoruz. Biz de bu büyük ve başarılı grubun Türkiye operasyonu ve Türk kablo sektöründe “Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” şirketi olarak, ‘‘Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz’’ misyonuyla hareket ediyoruz. İnovasyon ve gelişime öncülük ederken doğayı unutmuyoruz. Çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler için yatırım gerçekleştirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

“Bu inovasyonun en iyi şekli” diye sözlerine başlayan Prysmian Hollanda CEO'su Andreas Bott, “Bu daha önce hiç tasarlanmamış tamamen yeni bir şey ve sürdürülebilirliğe çok önemli katkıları olacak. 10.000 kilometrelik bir Avrupa Hyperloop ağı, CO2 emisyonlarını yılda 40 milyon ton azaltabiliyor. Bu projedeki çalışmalar, birçok farklı ülkedeki Prysmian fabrikalarını içeriyor ve Delft'teki Prysmian fabrikamızın önünde, kanalın hemen karşısında bulunan Hardt'taki komşularımızı desteklemekten gurur duyuyoruz.” diye devam etti.

Prysmian Group'un Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı ve Endüstri ve OGP Bölümü Ar-Ge Direktörü Riccardo Bucci, “Bu proje için geliştirilen yenilikçi çözümler seti, Prysmian'ın çeşitli temel uygulama alanlarındaki geniş deneyiminden geliyor ve bu çözümlerin her biri bize olumlu sürdürülebilirlik etkileri ile geri dönecekler” dedi.