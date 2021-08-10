PROMASİAD Başkanı Karatemiz; "Üyelerimiz Promosyon Sokağı'nda boy gösterecek"

Promosyon sektörü, tanıtım ve reklam mecraları arasındaki ağırlığını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Firmaların hedef kitlelerine çok rahat şekilde ulaşabilmesine olanak sağlayan ve tüketicilerin özel hayatında kendisine olabildiğince geniş yer bulabilen promosyon ürünlerindeki son yenilikler, 9-12 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek SIGN İstanbul 2021 Fuarında görücüye çıkmayı bekliyor. Tarsus Turkey ve PROMASİAD iş birliğinde fuar alanına kurulacak “Promosyon Sokağında” buluşan dernek üyesi firmalar, tedarik ağlarının yeniden şekillendiği yeni dönemde, farklı pazarlara açılma ve doğrudan satın almacılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Karatemiz; “Bugün birçok ürün dalında Çin ile rekabet edebilecek güçte işletmelerimiz var. Dış pazarlara daha çok odaklanarak, ihracat altyapımızı güçlendirmeliyiz”

Promosyon ve tanıtım ürünlerinin, Türkiye’de ve tüm dünyada alternatif bir reklam mecrası olarak etkisini giderek arttığını vurgulayan PROMASİAD Kurucu Genel Başkanı Ömer Karatemiz, “Sektörümüz, çok güçlü bir ihracat potansiyeline sahip bulunuyor. Şirketlerimizin ihracat altyapısı sağlamalarını ve dış pazarlara odaklanmalarını oldukça önemsiyoruz. Çok uzun yıllar ithalatın sürüklediği bir sektör olarak kalan promosyon sektöründe, özellikle son beş, altı yıldır üretim ve tasarım odaklı çalışmalar arttı ve ihracat şansı ciddi şekilde zorlanmaya başladı. Bununla beraber yeni üretim yatırımları da artarak devam etti. Avrupalı büyük promosyon ürün tedarikçilerinin, artık ülkemizi daha çok ziyaret ettiklerine ve ürün alımlarında yerli firmalarını tercih ettiklerine sıklıkla şahit oluyoruz. SIGN İstanbul 2021 Fuarı, sektörümüzün yurt dışı açılımına önemli bir katma değer sağlayacak” dedi.

Sunduğu ürün çeşitliliği ile bölgesinin lider fuarı olan SIGN İstanbul’daki Promosyon Sokağı’nda pek çok alternatif promosyon ürünü bir arada sergilenecek. 22.’si düzenlenecek fuar, başta dijital baskı makineleri olmak üzere tekstil baskı makineleri, transfer baskı ve serigrafi, lazer makineleri, cnc router ve frezeler, reklam ve baskı malzemeleri, boya, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, görsel iletişim ve sergileme ürünleri, 3D baskı sistemleri gibi en yeni ürün, teknoloji, makine, malzeme ve ekipmana ev sahipliği yapacak.