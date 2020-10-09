PROKULE TÜRKİYE GAYRİMENKUL HANGİ BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI?

Sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz?

Ben Gökhan GÜRLEK, 1986 Nevşehir doğumluyum ailem ile Ankara’da çalışmakta yaşamaktayım. Eğitim hayatımdan sonra ticarete başladım, aile şirketlerimiz HÜLYANET SAN.TİC.LTD.ŞTİ, GÜRLEKLER GRUP SAN.TİC.LTD.ŞTİ firmalarımızda kurum ve kuruluşlarda; reklam, matbaa, pazarlama, gayrimenkul geliştirme, inşaat alanlarında taahhüt işler görüşmeler çalışmalar yaptım. Aile şirketimizde 2017 yılında ana faaliyetimiz gayrimenkul geliştirme üzerine olmasına karar verdik. PROKULE TÜRKİYE GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK firmamızı kurduk. Çukurambar da gayrimenkul alanında çalışmalarımıza kurucu ortağım kardeşim Hasan GÜRLEK ve ekibimizle ile devam ediyoruz.

Bugün şirketinizin geldiği nokta nedir? Hangi büyüklüklere ulaştı?

PROKULE TÜRKİYE son üç yılda 15 kişilik kadromuz ile profesyonel hizmetler sundu, ortalama 1000 adet gayrimenkulün pazarlanmasını yaptık satış ve kiralama işlemlerini sonuçlandırdık. Gayrimenkul geliştirme pazarlama faaliyetlerinin yanında inşaat, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sunarak sektöre önemli katkılar da bulunmaya devam ediyoruz.

Hangi yatırımları yaptınız? Nasıl bir vizyon ve stratejiyle hareket ediyorsunuz?

Havadan drone ile görüntüleme profesyonel fotoğraf video ekipmanları, video tanıtım montaj programları teknoloji alt yapısı, kurumsal emlak web sitelerinin hazırlanması, gayrimenkul danışmanlarımız genel eğitimleri, yurt içi ve yurt dışı birçok toplantı, seminer ve fuarlara katılarak firmamızın hizmetlerin sunulması gibi birçok girişimlerde bulunduk yatırımlar yaptık.

Şirketinizi nereye taşımak istiyorsunuz? Plan ve hedeflerinizde neler var?

PROKULE TÜRKİYE’nin sektöründe profesyonellik, doğruluk, dürüstlük ilkelerine dayanarak "Yer Gösteren Değil, Yol Gösteren" olmayı kendimize prensip edindik.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün çözüm bekleyen sorunları nelerdir?

Güvenli bir ortamın oluşması, doğru bilgi verilmesi ve kurumsal bir hizmet alma ihtiyaçları genel araştırmalarımızda karşımıza çıkan taleplerdir.

2020’yi nasıl kapatacaksınız?

2020 yılında Covid-19 ile hayat farklılaştı ama bizim işlerimizde her hangi bir azalma olmadı. Satışlarımız pazarlamalarımız aynı enerjide güçte hız kesmeden devam edecek ve 2020 yi bu şekilde kapatacağız. Türkiye'mizde genç iş insanları Gökhan Gürlek ve Hasan Gürlek olarak geçmişe dayalı gayrimenkul sektöründeki kazanmış olduğumuz tecrübelerimiz ile ''profesyonel gayrimenkul danışmanlığını'' Başkent Ankara'da profesyonel kadromuz ile ülke şartlarımız ne olursa olsun daha çok çalışarak başarılı işler yapmaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Ankara üyesi olarak MÜSİAD ile olan bağınız ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Başarılı iş insanlarının olduğu Müsiad Ankara ailesinde olmak benim için onur vericidir. Değerli MÜSİAD üyeleri ile yurtiçinde ve yurtdışında yatırım birlikteliği yaparak, daha vizyonlu kapsamlı büyük projelere imza atacağımıza istihdam yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum. Saygılarımla …