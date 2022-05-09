Son Dakika
PRess İletişim Müşteri Portföyünü Genişletiyor
Didem Arzık Şahin tarafından kurulan PRess İletişim, Halkla İlişkiler alanındaki 25 yıllık deneyimi ile yerel ve global markalara iletişim stratejisi ve ilişki yönetimi hizmetleri yanı sıra üst düzey yönetim kadrolarına itibar yönetimi desteği veriyor.
İş Dünyası 09.05.2022, 12:31
Geçtiğimiz günlerde müşteri listesine; Pellinn Parfüm, MYA Clinic (Plastik,Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mert Seçer), AA Medikal (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan) ve e-ticaret lojistiğine yeni nesil bir yaklaşım kazandıran Kargoist markalarını ekleyen PRess İletişim, müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor.
PRess İletişim, tecrübesi ve stratejik yaklaşımı ile son yılların tercih edilen iletişim ajansları arasında yer alıyor.