PRess İletişim Müşteri Portföyünü Genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde müşteri listesine; Pellinn Parfüm, MYA Clinic (Plastik,Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mert Seçer), AA Medikal (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan) ve e-ticaret lojistiğine yeni nesil bir yaklaşım kazandıran Kargoist markalarını ekleyen PRess İletişim, müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor.

PRess İletişim, tecrübesi ve stratejik yaklaşımı ile son yılların tercih edilen iletişim ajansları arasında yer alıyor.