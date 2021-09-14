PORTEKİZ, KAPILARINI TÜRKLERE AÇIYOR

Lizbon'un kalbinde, gerçek bir mahalle hissi veren, sakin ama hayat dolu bir şehir köyü ‘Prata Riverside Village’ modernliği ve işlevselliği, sürdürülebilir, dayanıklı malzeme teknolojileriyle birleştirerek yeni bir yaşam biçimine ilham oluyor. Eşsiz doğal güzelliğiyle Tagus Nehri kıyısında bulunuyor ve Lizbon'da yaşamak isteyenlere, Golden Visa (Altın Vize) ile Portekiz’de oturma, yatırım ve vatandaşlık hakkı sunuyor.

TÜRKİYE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Portekiz Altın Vizesine en çok başvuruda bulunan ülkeler arasında Türkiye’nin 3. sırada olduğunu söyleyen Prata Riverside Village Proje Danışmanı Marcos Drummond şöyle konuştu: “Çin ve Brezilya’nın hemen ardında yerini alan Türkiye, Portekiz Altın Vizesi’ne en çok başvuruda bulunan üçüncü ülke. Portekiz, yaşamak için en iyi ülkelerden biri olarak kabul edilir. Dost canlısı ve hoşgörülü bir toplum. Düşük suç oranı ve canlı bir ekonomisi var. Dünyanın en muhteşem plajlarından bazıları orada. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbaharın tadını çıkarmak için ideal. Oturumların başladığı, Pritzker Ödülünün sahibi ünlü Mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan Prata Riverside Village projesinde yeni bir yaşam tarzını tercih edecek Türkleri, doğrudan bilgilendirmek amacıyla Türkiye’ye geliyoruz. Lizbon'da benzersiz bir konut konsepti etrafında tasarlanan proje, mağazaları, restoranları, galerileri, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca sanata ve sanatçıya verdiği önemi, yaptığı projelerle gözler önüne seriyor.”

PROJE, LİZBON MODA HAFTASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sanat ve kültürün farklı ifadelerini destekleme ve teşvik etme taahhüdünü gerçekleştiren proje, moda, tasarım ve modern mimarinin en iyi örneklerini bir araya getirdi. İç bahçe, güneşli teras ve geniş balkonlar ve şeffaf asansörler, Tagus Nehrinin nefes kesen manzarasına sahip eşsiz bir ortamda bulunan geçit, Lisbon Moda Haftası için bir podyum olarak kullanıldı. Renzo Piano'nun modern mimarisi, ışık oyunları, farklı alanlara yansıyan genç tasarımcıların kreasyonları, sunulan parçaların yenilikçi karakterini güçlendirdi. Ayrıca sanatçılar için oluşturdukları yaratıcı odaları kullanıma sunduklarını, sanatsal üretimlerini geliştiremeyen birçok sanatçının eserini yaratmasına ve sergilemesine ev sahipliği yaptı. Valentim Quaresma, Ana Fonseca, Sofia Castro ve Cecília Costa, Prata Riverside Village'ı evlerine çevirmiş sanatçılara örnek.

Prata Riverside Village Türkiye lansmanı 1 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.