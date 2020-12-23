Porland’tan eğitime destek 200 çocuğun bir yıllık eğitimini karşılayacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile 200 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşılama kararı alan Porland, bu yılki yeni yıl hazırlık heyecanını çocukların tebessümü ile taçlandırdı.

“Her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması gerektiğine inanıyoruz”

Porland ailesi olarak çocukların sınırsız hayallerinden, renkli dünyalarından, masum fikirlerinden ilham aldıklarını ve daha iyi bir gelecek şansı için çalıştıklarını kaydeden Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu gerçekleştirdikleri projeye ile ilgili şunları söyledi; “Porland olarak her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması gerektiğine inanıyoruz. Pandemi döneminde en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri eğitim oldu. Buradan yola çıkarak yeni yıl için yapacağımız vitrin süslemeleri yerine Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile 200 çocuğumuzun bir yıllık eğitim masraflarını karşılama kararı aldık. Bu yıl Mağaza vitrinlerimizi yılbaşı süsleri renklendirmiyor. Vitrinlerimizde yer alan ağaçta yılbaşı süsleri yerine Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan çocuklarımızın yeni yıla bakış açılarını çizdiği resimler asılı. Bu resimleri görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

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