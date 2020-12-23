Poliüretan sistemler, ayakkabı sektöründe iş güvenliği ve rekabeti artırıyor

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip şirketi Flokser Kimya, ürünleriyle birçok sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Flokser Kimya’nın mobilyadan yapı sektörüne kadar farklı özellikleriyle farklı alanlara uygulama için formüle ettiği poliüretan sistemler, avantajları sayesinde ayakkabı sektöründe de önemli bir role sahip oluyor.

Katalizör komponentinin değişimi ile 4 farklı taban üretimi

Birden fazla taban grubu üreten firmalar için geliştirilen, ortak poliol ve prepolimer ile çalışabilen poliüretan sistemler; konfor, hafiflik, esneklik gibi kullanıcı tercihine yön veren ve rekabeti artıran birçok performansı karşılıyor. Aynı anda üretim verimliliğini de artıran poliüretan sistemler farklı kalıp yoğunluklarında ve sertlik değerlerinde kışlık, hafif kışlık, baharlık ve sporluk olmak üzere 4 farklı taban grubunda üretilebiliyor. Ayrıca, geliştirilen bu sistemler üstün yırtılma ve esneme direnci gibi fiziksel dayanıklılık özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

İş güvenliğine katkı sağlıyor

Ortak poliol ve prepolimer ile çalışabilen poliüretan sistemlerinin iş güvenliği ürün grubunda EN ISO 20344 standardına uygun tek yoğunluklu ve çift yoğunluklu olmak üzere 2 ürün bulunuyor. Çift yoğunluklu iş güvenliği ayakkabıları dış taban ve ara taban olmak üzere 2 katmandan oluşuyor. Dış taban dayanıklılığı sağlarken, ara taban kullanıcıya konfor veriyor. Poliüretan sistemler iş güvenliği ayakkabıları, beklenen en önemli iki özelliği, antistatiklik ve hidroliz direncini de karşılıyor. Ayakkabılardaki antistatik özellik, vücutta oluşan statik elektriğin zeminden rahatlıkla deşarj edilmesini ve statik elektrik sebebiyle meydana gelebilecek iş kazalarını önlüyor. Hidroliz direnci ise ayakkabının kullanıldığı ıslak ortamlarda tabanın mekanik özelliklerini kaybetmesini engelleyerek kayma ve düşmelerin önüne geçiyor. Flokser poliüretan ürünleri kullanıcıların ayak güvenliği ve ayakkabının uzun ömürlü olmasını sağlayacak kopma, yırtılma, aşınma direnci, saya-ara taban yapışması, dış taban-ara taban yapışması testlerinde üstün performans gösteriyor.