PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ TURKCELL ANA SPONSORLUĞUNDA SAHİPLERİNİ BULDU

Her yıl görkemli törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle Dijital operatör Turkcell ana sponsorluğunda 24 TV ekranlarında Helin Aslan’ın sunumuyla sahiplerini buldu. Platin Global 100 Ödülleri töreni öncesinde 24 TV ekranlarında, İbrahim Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleşen Liderler Paneli’nde Türkiye’nin başarılı liderlerinden İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 2020’yi ele alırken bu yılın teması “Dijitalleşme” üzerine konuştular.

Platin Dergisi’nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi’nin teması bu yıl “Dijitalleşme” olarak belirlendi. Endekse göre dijitalleşmede başarı gösteren 10 şirkete “Dijitalleşme Ödülü” verilirken 2 özel ödül “Platin Dergisi Teknoloji Özel Ödülü” ile “Turkcell Özel Ödülü” sahiplerini de buldu.

Platin Global 100 Ödülleri’nin açılış konuşmasını Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ile Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata yaptı.

Oya Yalıman konuşmasında, dijitalleşmenin şirketler için bir seçenekten daha çok var olabilmek için bir zorunluluk olduğunun altını çizerken, ödül alan şirketlerin çoktan bu yolculuğa çıkmış ve sektörlerinde örnek uygulamalarla fark yaratmış olduğunu dile getirdi.

“Turkcell, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyor”

Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata; “Bildiğiniz üzere bu yılın teması olarak belirlenen ‘dijitalleşme’ 2020’de hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan bir konu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, dijitalleşmenin sadece birkaç sektörle sınırlı olmadığını, tüm sektörlerin olmazsa olmazı olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimize de bu dönemde destek olabilmek için güçlü internet altyapısının iş sürekliliğinde büyük önem taşıdığını gördük. Pandemi önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan çalışma yöntemine geçerek çalışmalarına evlerden devam etme kararı aldı. Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız, her müşteriye ve sektöre özel ihtiyaçları adresleyen çözümlerimiz, sağlık alanındaki dijital dönüşüm projelerimiz ve uzaktan çalışma yöntemlerimizle yanlarında yer aldık.

İnsanlar yeni dönemde işlerini yapmak, eğitimlerini sürdürebilmek ve eğlenmek için internet altyapılarını kullanıyor. Bu dönemde bizim de çıkış noktamız müşterilerimizi evlerinde hızlı ve kesintisiz internetle buluşturmak oldu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etmek amacıyla kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimizle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere tek noktadan uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ederken, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.

Bu çerçevede Global 100 Ödülleri’ni almaya hak kazanan kurumlarımızın her birini kutluyor; bu kapsamda verilen Turkcell Özel Ödülü’nün Türkiye’ye değer katan, sektöründe lider şirketlerden birine gitmesinden de büyük mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.”diyerek sözlerini bitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ödül törenine çevrim içi teşrif ettiler.

“Dijitalleşme konusunda ülkeler arasındaki rekabet kritik önem taşıyor.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu “Dijitalleşme söz konusu olduğunda şirketlerin ve kurumların bu alandaki rekabetinin ötesinde, ülkeler arasındaki rekabet daha kritik önem taşımakta. Türkiye'deki tüm ilgili paydaşları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin küresel rekabette hak ettiği konumda yer alması için tüm enerjimizle çalışıyoruz" dedi.

2020 yılı ödüllerinin temasının "dijitalleşme" olarak belirlendiğini hatırlatan Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayından bu yana hayatımızın her alanında dijital dünya ile daha yakın ilişki içerisindeyiz. İş toplantıları, çalışma hayatı, günlük alışverişlerimiz, iletişim kanallarımız başta olmak üzere her gün çevrimiçi dünyamız bir seviye daha büyümekte.”

Dijitalleşmeye yatırım yapan ve bu dönüşümü sağlayabilen organizasyonların rakiplerini geride bıraktığını her alanda gözlemlediklerini aktaran Burak Dağlıoğlu, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bu dönüşümün daha da hızlandığını ve dijitalleşmede rekabetin arttığını hepimiz tecrübe ediyoruz." dedi.

“Yaptığımız hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik.”Dijitalleşme teması ile verilen bu ödülün dijitalleşme konusunda başarı ve kararlılık gösteren kurumlar için çok önemli bir teşvik ve destek anlamı taşıdığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “ 2020'de, iletişim ve haberleşme sektörü, yüzde 14 oranında büyüdü. Bakanlık olarak yapmış olduğumuz hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik." dedi.Türkiye'nin gelişmiş dünya ile eş zamanlı bir şekilde, gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğini ve çok hızlı bir dönüşüme girdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektörü yavaşlattığını kaydetti.

Bilişim sektörü ve dijitalleşmenin Kovid-19 salgınına rağmen büyüdüğünü aktaran Karaismailoğlu, dijitalleşmedeki büyümeyi şu sözlerle açıkladı. "2020’de, iletişim ve haberleşme sektörü, % 14 oranında büyüdü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre, internet veri kullanım oranı; % 55, arttı. Eve kadar fiber internet abone sayısı; % 31 ve kablo internet abone sayısı da % 20 artış gösterdi. Bu dönüşümü hepimiz bekliyorduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik. İnternet erişim potansiyelimiz kat be kat artarken, kullanıcılara yansıyan maliyetler 10 yıl öncesinin yüzde 10’una kadar indi."

Türkiye'nin dijital iletişim ve haberleşme alanında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyeyi yakaladığını aktaran Karaismailoğlu, "Öyle ki, yük, insan ve veri ulaştırmadan sorumlu bir Bakanlık olarak, ülkemizde, ulaştırmanın her modunda hızlı bir dijitalleşme sürecini başlattık. Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, bölgemizde ve dünyada lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Türkiye için ‘Dijital ekonomiye adaptasyon’ önem arz edecek.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"2020 yılı ilk 6 ayında, salgın döneminin de etkisiyle, 2019 yılının aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64 seviyesinde artış gördük. 2020 yılının tamamına ilişkin verileri de önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağız." dedi.

Küresel ekonominin önümüzdeki senelerde dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojileri gibi; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gelişim ve dönüşümünü sürdürmeye devam edeceğini aktaran Pekcan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çerçevede hızlı büyüme ve bir an evvel en gelişmiş ülkeler ligine katılma hedefi olan; ve bu hedefi gerçekleştirme noktasında bugüne kadar önemli bir irade sergileyen Ülkemiz için, ‘dijital ekonomiye adaptasyon’ kritik önem arz eden bir konu olmaya devam edecek."

Bakan Pekcan, yenilikçiliğe her zaman açık olan Türk özel sektörünün, dijital ekonomiye adaptasyon noktasında son dönemde önemli mesafeler kat ettiğini aktardı. Platin Dergisi’nin; “dijitalleşme” temasını ön plana çıkardığı etkinliğe dikkat çeken Pekcan, firmaların bu alanda ortaya koyduğu oldukça güzel başarı hikayeleri olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin, firmalar ve sektörler arasında her geçen gün daha da yaygınlaşacağını değerlendiren Pekcan, şunları kaydetti: "Biz de kamu sektörü olarak, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili tüm Bakanlık ve kurumlar olarak, çalışmalarımızı ve stratejilerimizi bu doğrultuda belirlemeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığında, gerek ihracatçımıza sunduğumuz devlet desteklerinde, gerekse Bakanlığımızın kendi hizmet süreçleri ile ilgili projelerinde, dijitalleşme konusuna büyük önem verdiğimizin altını çizmek isterim."

E-ticaret ilgili birkaç hususa değinen Pekcan, E-Ticaret Bilgi Platformu'nu hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bu platforma eticaret.gov.tr adresinden erişilebilmekte. 2020 yılı ilk 6 ayında, salgın döneminin de etkisiyle, 2019 yılının aynı dönemine göre e-ticaret hacminde %64 seviyesinde artış gördük. 2020 yılının tamamına ilişkin verileri de önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağız." dedi.

Bakanlık destekleriyle kurulacak olan Yurt Dışı Lojistik Merkezler, ülkemiz e-ticaret sektörü için destekleyici bir diğer mekanizma olacağını aktaran Pekcan, yakın zamanda, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini ihracatta devlet destekleri kapsamına alındığı hatırlattı.

Platin Teknoloji Özel Ödülü Hitay Holding’e

Platin Teknoloji Ödülü halihazırda girişimci ruhunu yansıtan bilgi teknolojileri, ödeme sistemleri, online araştırma, güvenlik teknolojileri ve online spor şans oyunları alanlarında yatırımı olan Hitay Holding’in oldu.

Törene canlı bağlanarak heyecanını paylaşan Emin Hitay “ Hitay Holding olarak tüm çalışma arkadaşlarımı öncelikle tebrik ediyorum. Pandemide şirketlerimizin iş yapış modelleri kökten etkilendi. 2020’de yaşadığımız bu değişimin ve dönüşümün performans ve verimlilik açısından işlerimizi olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. İş özelinde bakacak olursak dijital yönetim vizyonunu temelinde çeviklik olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kendi şirket ekosistemimizi iyi analiz ederek vakit kaybetmeden dijital sistemleri ve ürünleri şirketimizin içerisinde uyum sağlayacak forma dönüştürmeye çalışıyoruz.” dedi.

Turkcell Özel Ödülü Yıldız Holding’in

Turkcell Özel Ödülü; 1944 yılından bugüne kadar hayatımıza mutluluk katan büyüyüp gelişerek sayısı 320’ye ulaşan markalarıyla başarından başarıya koşan şirket Yıldız Holding’in oldu.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü duygularını açıklarken “Her noktada dijitalleşmeye yönelik ve otomasyona yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan analitik akademik adını verdiğimiz bir program başlattık.Tüm çalışanlarımızın veri odaklı teknolojilerle adaptasyonunu destekleme üzerine eğitim programları düzenliyoruz.” dedi.

Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme Temasıyla Sahiplerini Buldu.

Dİjitalleşme Ödülleri’ni kazanan şirketler ve törene çevrim içi bağlanan yöneticileri şöyle;

Ulaştırma Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut



Enerji Ve Petrol Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Tüpraş

Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz

Savunma Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Aselsan

Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş



Gıda Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Ülker

Ülker Ceo'su Mete Buyurgan

Metal Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Kardemir

Kardemir Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ



Mobilya Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Yataş

Yataş Grup Ceo’su Nuri Öztaşkın



Lojistik Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Netlog Lojistik

Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak



İlaç Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Abdi İbrahim

Abdi İbrahim Ceo'su Süha Taşpolatoğlu



İnşaat Sektörü Dijitalleşme Ödülü / Tav İnşaat

Tav İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak



Kimya Ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü /Aksa Akrilik

Aksa Akrilik İnsan Kaynakları Ve Kurumsal Gelişim Direktörü Fethi Baytan