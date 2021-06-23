PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: Sektör Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanmalı!

Ülkemizin plastik ihracatının yaklaşık %50’sini gerçekleştirdiği Avrupa’nın hayata geçireceği Yeşil Mutabakat’ın gerek ülkemiz gerek sanayimiz açısından önemli meydan okumalar barındırdığının altını çizen Ömer Karadeniz, “Sanayicimiz bu süreci doğru okuyamaz ve adapte olamaz ise geleneksel ihracat pazarlarımızın başında gelen, toplam ihracatımızın %50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu kapsamda orta vadede en önemli önceliklerimizinden biri de sanayimizin sürdürülebilirlik konusunda bilgi düzeyinin ve adaptasyon yeteneğinin geliştirilmesi olacaktır. İşletmelerin bu geçiş sürecinde takip etmeleri gereken yol haritalarının belirlenmesi, karbon ayak izi analizlerinin gerçekleştirilmesi ve orta vade stratejilerinin belirlenmesi sektör açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

Atığa bakış değişmeli!

Çöp kavramının lineer ekonomiye ait bir kavram olduğunu, günümüzde hızla gelişen döngüsel ekonomi çerçevesinde ise bir karşılığı olmadığını belirten Karadeniz, “Son dönemde basında yoğun olarak yer alan plastik atık ithalatı gibi konulara da bakış açımızın değişmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Döngüsel ekonomi perspektifi ile bakılırsa çöp kavramının ne kadar anlamsız olduğu da görülecektir. Plastik, kağıt, cam ve metal malzemeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilirken, organik atıklar ise kompostlanarak gübre elde edilebilmektedir. Yani aslında çöp diye bir şey yoktur bu sadece bakış açısı ile alakalı bir konudur. Tüm dünyada hızla yayılan bu değişimi okuyamayarak geri dönüşümde denetimi arttırmak yerine atık ithalatını yasaklamanın gerçek bedelini ise önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde göreceğiz. Umarız bu yanlıştan bir an önce dönülerek yoğun denetime tabi bir ithalat kanalı açılır ve böylece ülkemiz bu akımın dışında bırakılmaz” dedi.

Çözüm etkin denetim!

AB Yeşil Mutabakatında konan iddialı geri dönüşüm hedeflerinin yakalanabilmesi adına geri dönüşüm sektörünün hızla gelişeceğini dile getiren Ömer Karadeniz: “Açıkçası ülkemizde bu konuda önemli bir gelişme gösteren geri dönüşüm sektörünün son düzenlemelerle darbe aldığını üzülerek görüyoruz. Çevre hepimizin birinci önceliği lakin az sayıda kötü örnekten yola çıkarak zamanın ruhunu anlayamayan düzenlemelerle ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek adımlar atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. İnanıyoruz ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri dönüşüm sektörümüzün kapısına kilit vurulması anlamına gelecek olan düzenlemelerden vazgeçilecek ve etkin denetim sistemleri ile çevre sorunlarının önüne geçilirken ülkemizin bu paradigma değişikliğinin de dışında kalmaması sağlanacaktır” dedi.