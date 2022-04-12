PınarOnline’dan İlk Siparişe Özel İndirim Fırsatı

Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün grupları ve sadece platforma özel olarak üretilen ürünlerin ve Pınar Select kategorisi altında tamamlayıcı ürünleriyle platforma katılan markaların da bulunduğu 450’den fazla ürünü tüketicilerine ulaştıran PınarOnline, web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 9 Mayıs’a kadar verilen ilk, ikinci ve üçüncü siparişlere özel indirimler sunuyor.

PınarOnline, www.pinaronline.com veya PınarOnline Mobil üzerinden ilk kez alışveriş yapanlara özel 200 TL ve üzeri siparişe 30 TL, 300 TL ve üzeri siparişe 50 TL, 400 TL ve üzeri siparişe 75 TL indirim veriyor.

İkinci kez alışveriş yapanlara 350 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, üçüncü kez alışveriş yapanlara 450 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL indirim veriliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden ilk kez sipariş verenlere PınarOnline, Pınar şeflerinin hazırladığı birbirinden özel, lezzetli ve pratik tarifler ile onlara eşlik eden Spotify listelerinin yer aldığı kitchenbook hediye ediyor