Pınar Protein Süt Ailesi’nde bir oyuncu daha: “Pınar Protein Kahveli”

Türkiye’deki ve dünyadaki tüketici trendlerini ve sektördeki inovasyonları yakından takip ederek sağlıklı, lezzetli ve yenilikçi ürünleri tüketici ile buluşturan Pınar, Protein Süt Ailesi’ni büyütmeye devam ediyor. Sporu yaşam tarzı haline getirenlerin vazgeçemediği proteini, temel gıda maddelerinden olan süt ve kahve ile birleştirerek kahve keyfine farklı bir yorum katan Pınar’ın yeni ürünü Pınar Protein Kahveli Süt raflardaki yerini aldı.

Ailenin diğer üyeleri gibi normal sütlere oranla 1 paketinde (500 ml) 26 gr protein içeren ürünün,

1 bardağı (250 ml) yetişkin bireylerin günlük protein ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. Laktozsuz özelliğiyle sindirime yardımcı olan şeker ilavesiz Pınar Protein Kahveli’nin içeriğindeki L-Karnitin, yağ yakımını sağlamaya yardımcı olurken; B1, B3, B6 ve B12 vitaminleri ise vücudun enerji sağlayan sistemlerinde görev alıyor. Hayatında düzenli hareket olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği pratik ve sağlıklı bir alternatif olan Pınar Protein Kahveli süt, spor ve kahve tutkunlarının beklentisini tek bir pakette karşılıyor.

Pınar Süt Kategori Pazarlama Müdürü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik “Pınar Süt olarak misyonumuz gereği yer aldığımız pazarlarda her zaman yeniliklerle öne çıkmayı ve pazara inovatif ürünler sunmayı hedefliyoruz. Sağlıklı yaşam trendinin de son yıllardaki yükselen ivmesiyle birlikte spor yapanların sayısında da ciddi bir artış oldu. 2019 yılında 81 Milyon TL’nin üzerinde bir ciro büyüklüğüne ulaşan protein süt kategorisinde, Ağustos’YTD 2020 verilerine göre %56,7’lik ciro payı ile lider konumdayız. Son dönemlerde özellikle gençlerin ağırlıklı olarak kahveli içecekleri tercih ettiğini gözlemliyoruz. Y ve Z kuşağının yüksek kahve tüketiminin yanı sıra sağlıklı ve spor odaklı bir yaşam biçimini benimsemesinden yola çıkarak Pınar Protein Süt’ü tüketicilerimizin beğenilerine sunduk. Vanilyalı, kakaolu, çilekli ve muzlu & yer fıstıklı seçeneklerimize alternatif olarak kahveli çeşidimizin de spor ve kahve tutkunları tarafından sevilerek tüketileceğine inanıyoruz” dedi.