Philip Morris / Sabancı üst üste 6. kez en iyi işveren sertifikasını almaya hak kazandı

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve ‘Top Employers Instutite’ tarafından her yıl düzenlenen törenle sahiplerini bulan ‘En İyi İşveren’ (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Bu yılın sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Philip Morris / Sabancı, üst üste 6. kez En İyi İşveren (Top Employer) sertifikasının sahibi oldu.

Top Employers Instutite tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma; dünya çapında önde gelen işverenleri değerlendiriyor. Bu kapsamda şirketlerin ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, eğitim ve geliştirme dâhil olmak üzere birçok uygulaması mercek altına alınıyor. Böylece mükemmel çalışma koşulları sunan, organizasyonunun tüm seviyelerindeki yetenekleri besleyen ve geliştiren, istihdam uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışan şirketler, en iyi olarak tescilleniyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde toplam 44 şirketi ile ‘Top Employer’ ödülü alan Philip Morris International, aynı zamanda Global Top Employer ödülünü alan 13 uluslararası şirket arasında yer aldı.

‘ÇALIŞANLARIMIZLA BİRLİKTE BAŞARIMIZI DEVAM ETTİRDİK’

Üst üste 6. kez ‘En İyi İşveren’ (Top Employer) sertifikası almaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Philip Morris / Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, “En iyi iş veren alanındaki bu başarımızı devam ettirmek ve bu alandaki standardımızı her geçen yıl yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın her ülkesinde yaşanan pandemi, şirketler ve çalışanlar için de zorlayıcı bir süreç oldu. Philip Morris / Sabancı olarak, bu zor dönemde çalışanlarımızın beklentilerine göre şekilllendirdiğimiz çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir çalışma atmosferi oluşturabilmek için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Periyodik olarak yaptığımız anketlerle de bu faaliyetlerimizi ölçümleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Pandemiye rağmen çalışanlarımızla birlikte 6. kez üst üste bu ödülü alarak başarımızı devam ettirdik. Hedefimiz, mutluluk ile çalıştığımız ve her koşulda kendimizi geliştirdiğimiz bir çalışma ortamı yaratmak” dedi.