P&G TÜRKİYE’NİN GELİŞTİRME MERKEZİ’NDEN ÇIKAN ÇALIŞMA ULUSLARARASI AKADEMİK LİTERATÜRE GİRDİ

P&G’nin kumaş bebek, ev ve kadın sağlığı ürünlerinin üretildiği Gebze Geliştirme Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi ile ortak geliştirdiği ‘Bebek Bezi Üretim Hatlarında Veri Analitiği’ proje çalışmasını bilimsel makale olarak yayınladı. TÜBİTAK’tan hibe desteği de alan proje ile üretim hatlarında ölçülen parametre değerlerininin anlık ve geçmişe yönelik izlenebilirliği sağlandı. Bu bilgilerden yapay zeka metodları ile anlamlı aksiyon çıkarımlarının yapan ve hatlardaki aksamaların önüne geçilmesini sağlayan proje ile ekipman özelinde duruş sayıları yüzde 50 azaltılırken, bebek bezi ıskartalarında da yüzde 50’lik bir tasarruf sağlandı. Günlük 5.5 milyar veri noktasının işlendiği projeyle P&G, IDC Türkiye DX Ödüllerinde Information Visionary kategorisinde 3.’lük ödülü aldı.

Uluslararası literatürde örnek uygulama olduk

Projenin hat iyileştirme düşüncesiyle ortaya çıktığını, ıskarta bebek bezlerinde sağladığı düşüşler ile sürdürülebilirliğe de katkı sağladığını belirten Gebze Fabrika Müdürü Başak Aydın, “Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız ortak çalışmalar sırasında üniversiteye pratik çalışma imkanı sağladık. Uluslararası literatürde örnek uygulama olduk. Aynı zamanda olası hat duruşları hakkında da önceden tahmin etme olanağı sunduğu için bu aksamanın önüne geçerek ve üretim süreçlerini aralıksız sürdürmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.Aydın, ilerleyen dönemlerde projenin P&G’nin yurtdışındaki 4 farklı fabrikasına da ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Cazibe merkezi haline geldi

P&G olarak, Türkiye’de satılan ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de ürettiklerini vurgulayan Aydın, “2018’de faaliyete geçen Gebze Geliştirme Merkezi’nde 3 ana odağımız var. Bunlar, tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi ve açık inovasyon ile tedarik zincirindeki paydaşlarla üretim lokalizasyonu. Bu 3 ana odağın ilk örneklerinden birisi de bu çalışma oldu” dedi. Her yıl 20 bin araştırmada 5 milyondan fazla insanı dinleyip ihtiyaçlarını belirlediklerini de ifade eden Aydın, “Yerel tüketimin yüzde 60’ını karşılıyoruz ve kapasitemizin yüzde 20’sini 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Gebze Geliştirme Merkezi aracılığıyla iş ortaklarımızla yerelleştirme ve yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmaları hayata geçiriyoruz. Merkezimiz doktora derecesine sahip pek çok yeni yetenek için de bir cazibe merkezi haline geldi” dedi.