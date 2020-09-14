P&G Türkiye Yerli Üretim ve İhracatta Büyüyor

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “ Global bir şirket olarak aynı zamanda,Türkiye’de üretime ve ihracata katkı sunan yerli bir oyuncuyuz. Türkiye’de üreterek değer yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’den ihracatını 2020 ilk 7 ayı itibariyle yüzde 20 artıran P&G Türkiye; mart – nisan dönemi rakamlarıyla da 33 yıllık ülke tarihinde kendi aylık ihracat rekorunu kırdı.

Türkiye’de 33 yıldır her 10 evin 9’unda ürünleriyle yer alan dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi Procter&Gamble (P&G), Gebze üretim tesislerinde gerçekleştirdiği “Yerli Üretim Yatırımları Toplantısı” ile ülke ekonomisine verdiği katkıyı kamuoyuyla paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantıda aynı zamanda yaklaşık 11 milyon dolar yatırımla hat eklenen ve Türkiye’nin en çok tercih edilen sıvı bulaşık deterjanı Fairy’nin tamamının yerli üretilmesini sağlayan P&G Şekerpınar tesisleriyle de canlı bağlantı kuruldu.

Toplantıda konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’nin, P&G için, Avrupa’nın en önemli büyüme merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. “Tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek için açtığımız ve ‘Avrupa’nın en yeni Ar-Ge Merkezi’ olan Gebze Geliştirme Merkezi’nde Sayın Bakanımıza yerli üretime verdiğimiz desteği bizzat göstermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuşan Turnaoğlu; Türkiye’de üretime ve ihracata katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Turnaoğlu, “Türkiye, P&G’nin önemli yatırımlar yaptığı stratejik bir ülke; 2017’de, Türkiye’deki 30’uncu yılımızda, bebek bakım ve kadın bakım ürünlerinde Türkiye’deki tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek için Gebze fabrikasına 80 milyon dolar yatırımda bulunmuştuk. Şekerpınar’da bulunan Fairy üretim hattına yapılan 11 milyon dolarlık yeni yatırımımızla da 2020 itibariyle bu ürünün tamamen ülkemizde üretilmesini ve ülkemizden ihraç edilmesini sağladık. Son 10 yılda yerli üretime yaptığımız yatırımlar toplam 238 milyon dolar oldu” dedi.

Türkiye ihracatına rekorlu katkı

Tankut Turnaoğlu, Türkiye’de gerçekleştirdikleri üretim ile ülke ihracatına da ciddi katkı sunduklarını ifade etti. 2020 yılı ilk 7 ayında ihracatlarını yüzde 20 artırdıklarını açıklayan Turnaoğlu; “TİM tarafından verilen ihracat ödüllerinde kâğıt kategorisinde 9 yıldır, deterjan kategorisinde ise 5 yıldır üst üste ödül alıyoruz. Bununla birlikte 2020 Mart – Nisan aylarında yakaladığımız ihracat oranları; 33 yıllık Türkiye tarihimizde bir rekor” diye konuştu.

P&G tedarikçisini de dünyaya açıyor

Üretim ve ihracata sunduğu katkıların yanı sıra Türkiye’de yaklaşık 450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet alımı yaparak ekstra katkı sağlayan P&G Türkiye, pek çok tedarikçisinin yurtdışına ihracat yapmasının da yolunu açtı. Turnaoğlu; “Türk tedarikçilerimizin sayısı, yabancı tedarikçilerimizin üstünde. Türkiye’den 89 farklı şirket global seviyede tedarik sağlıyor ve diğer P&G yönetim merkezlerine ürün ve hizmet ihracatı yapıyor. Bu 89 firmadan 42 tanesi ise tamamen yerli üretici konumunda. Bu firmalar; P&G’nin bölgedeki diğer üretim ve operasyon merkezlerine sadece 2019 yılında 167 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiler. Bundan büyük gurur duyuyoruz” dedi.