Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seda Tamur Oğralı oldu

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Seda Tamur Oğralı, 2004 yılında University of Texas'tan Kamu Yönetimi ve Gazetecilik dallarında yüksek lisans diploması aldı. 2008 yılında Pfizer ailesine İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak katıldıktan sonra; Global Tedarik, Satış & Pazarlama Takımları ve Kurumsal Strateji & İş geliştirme birimlerinden sorumlu olarak çalıştı. 2011 yılında mevcut sorumluluklarına ek olarak Türkiye İşe Alım Müdürü sorumluluğunu üstlenen Seda Tamur Oğralı, Pfizer'in Global İşe Alım Takımı'nın da üyesi oldu. Oğralı, 2012'den 2015'e kadar Türkiye Eğitim Takımı'nın bir parçası olarak Kıdemli Eğitim & Gelişim Uzmanı olarak çalıştı ve yönetici & çalışan seviyesindeki eğitim programlarının tasarımı, uygulanması ve takibinde sorumluluk üstlendi. Bu görevi sırasında ayrıca bir dönem Orta Avrupa Eğitim Takımı Liderliği de yaptı ve Eylül 2014-Ocak 2015 arasında geçici olarak Kurumsal Eğitim ve Gelişim Müdürü olarak sorumluluk aldı. Oğralı, 2015-2017 yılları arasında Kurumsal İletişim ve Sağlık Politikaları Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü olarak Türkiye ve Kafkaslar ve Orta Asya'dan sorumlu oldu. Oğralı, Ocak 2020'den bu yana Doğu Avrupa Bölgesi Eğitim Liderliği görevini üstlenmekteydi.



Pfizer Türkiye İK Direktörü Seda Tamur Oğralı yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Kariyerim boyunca Pfizer Türkiye'nin geliştirdiği çeşitli İK girişimlerinde aktif rol alma fırsatı buldum ve buradan nasıl değerli liderlerin yetiştiğini gözlemledim. Yeni görevimde Türkiye'de çalışan deneyimi fonksiyonuna liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Amacımız doğrultusunda “Her birimizin gücünü ve zamanını daha etkin kullanmasını sağlamak” cesur adımımızı sahiplenmeyi ve her alanda değerlerimizi yaşatmayı hedefliyorum.



Çeşitlilik ve kapsayıcılığın aktif bir destekçisi olarak yalnızca yetenek gelişimini desteklemekle kalmayan, aynı zamanda çalışanların açık iletişim kurabildikleri ve değerli hissettikleri kapsayıcı bir ortam oluşturan bir kurumun parçası olmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum.”