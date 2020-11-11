Peyman’la kuruyemiş keyfi artık glütensiz

Çölyak hastalarının ve glüten intoleransı olan kişilerin glütensiz beslenmesi gerekiyor. Beslenmesine özen gösterenler de glütensiz beslenmeyi tercih edebiliyor. Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncü markalarından Peyman, hemen her haneye girerek keyifle tüketilen kuruyemişe inovasyon katarak yeni Bahçeden ailesini glütensiz olarak tüketicilere sunuyor. Bahçeden ailesinin yeni nesil ambalajlarında da yüksek lif içerdiği, glütensiz olduğu ve sağlığa faydasına dair bilgiler görünür bir şekilde yer alıyor.