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Peyman’la kuruyemiş keyfi artık glütensiz
Çitliyo çekirdek ailesi ile glütensiz üretim hareketini başlatan Peyman, üretim sürecinde oluşan glüten bulaşma riskini de ortadan kaldırarak, kuruyemişi çölyak hastaları ve glütene duyarlılığı olanlar için de ulaşılabilir hale getirdi. Herkesin kolaylıkla görebilmesi için glütensiz ibaresi Yeni Bahçeden ailesinin özel tasarımlı ambalajlarında da yerini aldı. Glütene duyarlılığı olanlar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler, yeni Peyman Bahçeden ailesinin çiğ, kavrulmuş kuruyemiş ve kuru meyve ürünlerini gönül rahatlığıyla yiyebilecek.
İş Dünyası 11.11.2020, 16:44
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Çölyak hastalarının ve glüten intoleransı olan kişilerin glütensiz beslenmesi gerekiyor. Beslenmesine özen gösterenler de glütensiz beslenmeyi tercih edebiliyor. Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncü markalarından Peyman, hemen her haneye girerek keyifle tüketilen kuruyemişe inovasyon katarak yeni Bahçeden ailesini glütensiz olarak tüketicilere sunuyor. Bahçeden ailesinin yeni nesil ambalajlarında da yüksek lif içerdiği, glütensiz olduğu ve sağlığa faydasına dair bilgiler görünür bir şekilde yer alıyor.