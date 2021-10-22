Petzoo Eurasia fuarı kapılarını açtı, Bentaş Bentonit fuara damga vurdu...

4 gün boyunca ziyaretçilere açık

2012'den bugüne kadar 650'nin üzerinde katılımcı firmayı ve yaklaşık 190 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak pet sektörünün buluşma noktası olan Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaret edilebiliyor.

Bentaş Bentonit ürünleriyle fuarın gözdesi oldu

Toplamda 60’ın üzerinde ülkede her gün, milyonlarca kedi sahibinin hayatına dokunan ürünler üreten Bentaş Bentonit, küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Hızla değişen ve gelişen dünyada, sektörde son 10 yılda gerçekleşen büyümenin katlanarak devam etmesi bekleniyor ve Bentaş Bentonit de yeni yatırımlarıyla bu büyümenin bir parçası olmayı başarmış durumda.

Zengin bentonit rezervleriyle dikkat çeken orta Karadeniz coğrafyası, en önemli ihraç kalemi olan fındıktan sonra mamul veya yarı mamul bentonit ürünleri ile de dünya pazarlarının ilgi odağı oluyor. İlaçtan kâğıda, gıda sanayisinden seramiğe kadar pek çok alanda kullanılan bentonit ürünlerinde son yıllarda kedi kumu, kedi ve köpek maması gibi çeşitler dış pazarda önemli oranda talep görmekte.

2007 yılında kurulan Bantaş Bentonit A.Ş, Türkiye'de bulunan beyaz bentonit rezervlerini, çeşitli işlemlerden geçirerek dünyada 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Türkiye’deki beyaz bentonit rezervlerinin %90’a yakını Ordu-Ünye-Fatsa civarında yer alıyor ve bu rezervlerin önemli bölümü de Bentaş Bentonit himayesinde.

Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo Eurasia'da standını ziyaret ettiğimiz Bentaş Bentonit firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ömür, Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a konuştu.