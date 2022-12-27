Petronet’ten sanata destek; “Sahne Seni Bekliyor”

Konuya ilişkin bilgi veren Petronet Group Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, “Gençlerin spora ve sanata ilgisini ve inancını geliştirmenin hem gençlerin, hem de ülkenin gelişimi ve geleceği için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol takımının forma sponsorluğu ile başlayan yolculuğumuza, oyunculuğu teşvik etmek için harekete geçen duayen sanatçılarla birlikte destek vererek devam ediyoruz” dedi.

Ücretsiz olarak katılıma açık olan “Sahne Seni Bekliyor” projesi, 13 Ocak 2023 tarihinde, İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde Sanatçı Hakan Bilgin Moderatörlüğünde; oyuncular Sevinç Erbulak, Bahtiyar Engin ve Yönetmen Biket İlhan’ın konuşmacı olarak katılacağı "Oyuncu Yolculukları Söyleşileri" ile başlayacak.

Oyunculuğa ilgi duyan genç yeteneklerin “Nasıl oyuncu olabilirim?”, “Nereden başlamalıyım?”, “Eğitimlerimi nerede almalıyım?” gibi sorularına cevap bulacağı ve yol haritasını belirleyebileceği bu söyleşilerin tüm Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.