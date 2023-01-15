Petronet’in desteklediği; “Sahne Seni Bekliyor”a İzmir’de yoğun ilgi

İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda konuşan Petronet Group Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, “Gençlerin spora ve sanata ilgisini ve inancını geliştirmenin hem gençlerin, hem de ülkenin gelişimi ve geleceği için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol takımının forma sponsorluğu ile başlayan yolculuğumuza, oyunculuğu teşvik etmek için harekete geçen duayen sanatçılarla birlikte destek vererek devam ediyoruz. İlgi ve katılımın yüksekliği, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“Sahne Seni Bekliyor” projesi, EA Prodüksiyon yetkilisi Engin Akalın Moderatörlüğünde; oyuncular Sevinç Erbulak, Bahtiyar Engin ve Yönetmen Biket İlhan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Oyuncu Yolculukları Söyleşileri" ile başladı.

Gençlerin ağırlıkta olduğu ama değişik yaş gruplarının da yoğun katılımı ile gerçekleşen programda, sanatçılara en çok “Nasıl oyuncu olabilirim?”, “Nereden başlamalıyım?”, “Eğitimlerimi nerede almalıyım?” gibi sorular yöneltildi.