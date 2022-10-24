Petronet 10 Yaşında!

Kamu ve özel sektöre enerji ve yakıt otomasyon çözümleri sunan Petronet Group 10. yaşını kutluyor. Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen kutlama gecesinde konuşan Petronet Group Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, kurulduğundan bu yana hızla büyüyen Petronet’in Milli ve yerli bir teknoloji şirket olduğunu hatırlatarak, “Önemli işleri çok kısa zamanda yaptık. Sadece tüm ekip arkadaşlarımıza değil, bizimle bu yolu yürümüş olan tüm kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza, eşimize, dostumuza, yolları beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımıza, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Minnettarım hepsine. İnşallah bundan sonra nice on yılları birlikte kutlarız” dedi.

Petronet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici’nin (solda) evsahipliğinde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Hakan Bilgin (sağda) yaptı.

Etik değerlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Gemici, özellikle çalışanları nezdinde bu etik değerlere çok önem verdiklerini kaydetti. Sürdürülebilir enerjiye de yatırım yaptıklarına dikkat çeken Gemici, “Ukrayna ve Rusya arasında ciddi bir savaş var. Bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye olarak jeopolitik ve çok kritik bir noktadayız. Elektrik enerjimizin üçte birini doğalgazdan karşılıyoruz. Bu doğalgazı da ithal ediyoruz. Bizim yenilenebilir, sürdürülebilir temiz enerjiye ihtiyacımız var. Ve ithal enerjiyi yüzde 10’lar seviyesine çekmemiz lazım. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek ve Türkiye’mizin geleceği için bu şart. Milli bir mesele ve herkesin de bu konuya duyarlı olması lazım” dedi.

Çalışanların 10’uncu yıl plaketini Petronet Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eda Gemici verdi.

Politikacı ve bürokratların da katıldığı organizasyona sektörel sendika, dernek ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin yaparken, Canan Anderson keman dinletisi, Emre Kınay ve Çiğdem Gürel de sahne performansı sergiledi.