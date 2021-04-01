PETRONAS Türkiye’den Servislere Yönelik Özel Kampanya

PETRONAS Madeni Yağlar, özel servislerin iş planı ve takibini kolaylaştıracak dijital müşteri hizmetleri yönetim platformu OtoAsistanım’ın yeni kampanyasını duyurdu. Servislere yönelik kampanya kapsamında OtoAsistanım üyesi servisler, Mart ve Nisan 2021 tarihleri arasında satın aldıkları PETRONAS Ürünleri karşılığında topladıkları puanlarla yüzlerce PETRONAS ürünü arasından diledikleri ürüne bedelsiz olarak sahip olabiliyorlar.

Petronas Türkiye’nin özel servislerin hizmet kalitesini artıran dijital araç bakım platformu OtoAsistanım, servislere yönelik bahar kampanyasıyla üye servislere yüzlerce PETRONAS ürünü hediye ediyor. PETRONAS Bedelsiz Ürün Kampanyası’na katılmak için OtoAsistanım üyesi servis olmak yeterli. Kampanyaya dahil olan ürünler; PETRONAS Syntium ve PETRONAS Selenia markalı Binek Araç Motor Yağları, PETRONAS Urania markalı Hafif Ticari Araç ve Ağır Vasıta Dizel Motor Yağları ve PETRONAS Tutela Transmisyon Sıvıları.

Sektörde bir ilk olan OtoAsistanım tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor

Özel servislerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla PETRONAS Türkiye tarafından kullanıma sunulan OtoAsistanım, servise gelen müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı oluşturarak geçmişe yönelik tüm bakım ve yağ değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor. OtoAsistanım’a araç markası modeli ve plakasını girip aracını ücretsiz kayıt ettiren araç sahipleri ise OtoAsistanım kullanıcısı olan servislere rahat erişim sağlıyorlar. Araç sahipleri OtoAsistanım uygulaması sayesinde araçlarının servis ve bakım zamanlarını hatırlatma özelliğiyle takip edebiliyor. Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan OtoAsistanım, şu anda 700’den fazla servis tarafından kullanılıyor ve sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

OtoAsistanım’a dair detaylı bilgilere websitesi ve Instagram hesabı üzerinden erişilebiliyor.